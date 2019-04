Skogbrannekspert: – Veldig nær en katastrofe

– Selv om det kom litt regn i går vil skogbrannfaren i løpet av formiddagen torsdag bli like høy over hele fylket. Og hvis det kommer tordenvær uten regn er det totalt krise, sier Nils-Erik Haagenrud, som er brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS.

Faren for tordenvær er heldigvis lav, ifølge statsmeteorolog Haldis Berge. Men skogbrannfaren er langt fra over.

Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Den kraftige vinden har tørket bort det lille regnet som kom onsdag kveld i brannområdet i Sokndal.

– Jeg kan garantere at brannen vil blusse opp igjen. Enten i dag eller om ei uke. Det ligger gjerne glør under bakken eller under steiner hvor kvister og einer ikke har brent helt opp, sier Haagenrud, som samtidig understreker at de har kontroll på brannen.

Røyk siver opp fra en fylling i Sokndal, ikke langt fra Jøssingfjord. Bildet er tatt torsdag formiddag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Brannvesenet vil uansett ha fortsatt full beredskap i området. Så langt har over 7500 dekar brent i storbrannen.

– Det har vært vakthold i hele natt, og det kommer til å være mye folk og ressurser i Sokndal i flere dager ennå, sier han.

– Veldig nære

Haagenrud blir regnet som en av landets fremste skogbranneksperter, og var involvert i slokkingsarbeidet i Flatanger i Trøndelag i 2014. Der ble 64 fritidsboliger skadet eller ødelagt som følge av en lyngbrann. Haagensrud trekker også fram bybrannen i Lærdal samme år. Der ble 60 bygninger skadet – flere av dem verneverdige trehus.

Slik så det ut da en lyngbrann herjet Flatanger i Trøndelag i januar i 2014. Foto: Ove Magne Ribsskog/Flatangernytt

Han mener brannen i Sokndal kunne endt like ille.

– Vi var veldig nære. Det er min påstand etter mange års erfaring med skogbranner. Det har brent helt inn til husveggen mange av stedene i Sokndal.

Det som skjedde i Lærdal var at gnister fra brannen føk inn i gesimskassa (kassen under takutstikket, journ.anm.) på husa, og inn på loftet, og så begynte det å brenne.

Som i Lærdal for fem år siden, skaper den kraftige vinden problemer i Sokndal. Haagenrud var bekymret for at brannen skulle hoppe over de såkalte begrensningslinjene som brannvesenet var tidlig ute med å sette opp.

Flere hus har brant ned og mange hundre mennesker ble evakuert fra Lærdal etter storbrannen i januar 2014. Foto: Arne Veum / NTB scanpix

Men det skjedde ikke.

– Man er tidlig på og så har man litt flaks, er Haagenruds svar på hvorfor det ikke ble noen katastrofe i Sokndal.

Lukter bål

Status torsdag formiddag er at det har blusset opp igjen enkelte steder, blant annet ved bebyggelsen på Årstad, men dette er altså som forventa.

Ellers er ting tilbake til normalen i kommunen, selv om det fortsatt lukter bål i bygda. Skolene er for eksempel åpnet igjen.

Flere forteller om stor vilje og innsats fra lokalbefolkningen til å bidra.

– Jeg er først og fremst veldig stolt og takknemlig. Dette viser Sokndal på sitt aller beste, der folk hjelper til der det trengs. Selv om det er dramatisk når det står på, er disse hendelsene med på å sveise oss enda mer sammen, sier ordfører i Sokndal, Trond Arne Pedersen.

Skal etterforske

Politiet skal nå etterforske brannen, men det er ingenting som tyder på at den er påsatt, ifølge Endre Thue, etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt.

– Vi har ingen informasjon om hvordan brannen har startet. Dette er noe vi vil se på i den videre etterforskningen. Dersom publikum har gjort observasjoner som kan knyttes til brannårsaken bes de kontakte politiet, sier han.