Politiet forårsaket skogbrann i Sandnes

Det var i forbindelse med en politiøvelse at det begynte å brenne ved politiet øvingssenter på Vatnefjell i Sandnes. En lysrakett antente bakken.

Brannvesenet og politi er på stedet. Slukking pågår, men brannen skal være under kontroll.

Skogbrann i Sandnes

– Vi har rykket ut på en naturbrann i området ved Vatne skytebane i Sandnes. For øyeblikket er det ikke en stor brann, men det er fare for spredning. Det er tørt i terrenget, og det er fjorårsgress som brenner veldig fort nå, sa Svein Knutsen, vakthavende brannsjef i Rogaland brann og redning i 10.30-tiden.

Det var imidlertid aldri fare for spredning til bebyggelse, ifølge politiet.

Det var politiet selv som forårsaket brannen under en øvelse. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Det første jeg fikk fra innsatsleder er at en del av brannen er slukket, men at det blusser opp. Brannvesenet er sendt ut i terrenget, men det er ikke fare for spredning til bebyggelse, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helen Rygg Ims.

– Er det vanlig prosedyre i politiet å sende opp raketter i tørr vegetasjon?

– Det kan jeg ikke uttalte meg om, for det har jeg ikke snakket med dem om, men det er standard prosedyre i politiet å bruke lysraketter.

– Ikke den beste vurderingen

Innsatsleder Kjetil Østrått erkjenner at politiet har gjort en feil da de skjøt opp lysraketter av typen som daler ned i fallskjerm.

– Dette er ikke en ønsket situasjon. Det ble gjort vurderinger på forhånd om de skulle bruke disse lysgranatene, men de kom fram til at det var såpass fuktig i terrenget og valgte da å skyte dem opp. Det viser seg i ettertid at ikke var den beste vurderingen, men det har heldigvis gått veldig bra. Det har ikke kommet skader på verken eiendom, hus, folk eller dyr, så det har egentlig godt veldig bra, sier innsatslederen.