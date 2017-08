Se filmfiffen på den røde løperen

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i kveld i Scandic Maritim Hall i Haugesund. Prisutdelingen sendes på TV 2 og produseres av Rubicon TV, med Pia Tjelta som programleder.

Amanda-prisutdelingen er en del av den 45. norske filmfestivalen i Haugesund som arrangeres i perioden 19.–25. august. I år er det totalt 33 langfilmer med i konkurransen, hvorav 12 er dokumentarer og 8 barnefilmer.

Flest nominasjoner til «Kongens nei»

Det er Erik Poppes norske dramafilm fra 2016, med Jesper Christensen og Anders Baasmo Christensen i hovedrollene, som er nominert til flest priser i år. «Kongens nei» er blant annet nominert i kategorien for beste film.

– Det skal veldig mye til for at prisen for beste norske kinofilm ikke går til «Kongens nei». Både sett i lys av de imponerende kinotallene, og at dette var Norges Oscar-kandidat, sier NRKs filmanmelder Birger Vestmo.

«Kongens nei» har i år slått rekord i Amanda-sammenheng, med hele 12 nominasjoner i 11 kategorier. «Kongens nei» overgår dermed «Max Manus», en annen storfilm med handlingen lagt til annen verdenskrig, som var nominert i ti kategorier i 2009.

«Kongens nei» har slått rekord i Amanda-sammenheng, med hele 12 nominasjoner i 11 ulike kategorier. Foto: Agnete Brun