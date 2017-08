Filmfestivalen i Haugesund satser på TV-serier

TV-serien «Okkupert» har premiere på sesong to under filmfestivalen i Haugesund. Foto: TV 2

Første episode av TV-thrilleren «Okkupert» satte dramarekord for TV2 i 2015. I slutten av september kommer sesong to på på strømmetjenesten Viaplay, men først blir det premiere på filmfestivalen i Haugesund.

Tonje Hardersen er festival- og programsjef for Filmfestivalen i Haugesund Foto: Helge Hansen / Den norske filmfestivalen

– Det vi skal gjøre, er å vise fire nordiske TV-serier på Filmfestivalen. Da viser vi de to første episodene, og det blir storstilte gallapremiererer med rød løpere akkurat som en filmpremiere, sier festival- og programsjef for Filmfestivalen i Haugesund, Tonje Hardersen.

– Når TV har blitt så bra som det er, og det er de samme skuespillerne og regissører i TV-serier og spillefilmer, så synes vi det er gøy å kunne vise det fram, som en forsmak på hva som kommer til høsten, fortsetter hun.

Også «Vikingane» vises

– Også de første episodene i sesong to av NRK-serien «Vikingane» får festpremiere i Haugesund.

– Vi er en bransjefestival i tillegg til å være en publikumsfestival, der det er naturlig å også vise TV. Dette blir også gjort på andre festivaler som i Cannes og Berlin, sier Haraldsen.

Produsent Anders Tangen Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er kjempebra. Når tror jeg at filmfestivaler etterhvert også kommer til å bli TV-festivaler også mer enn spillefilmfestivaler. I dag er jo mesteparten av publikum på TV-serier, så det er jo at festivalen også får mer oppmerksomhet, sier produsent Anders Tangen i Viafilm som står bak «Vikingane» sammen med NRK.

Konkurrerer internasjonalt

I natt var det også premiere på en engelsk versjon av «Vikingane» sesong 1 på strømmetjenesten Netflix. Norske serier konkurrerer internasjonalt, og Tangen, som også står bak tv-seriene «Dag» og «Lillyhammer», mener filmfestivalen i Haugesund bør ta steget ut og bli tv-festival jo før jo heller.

– Jeg tror at den festivalen i verden som blir en TV-festival, kommer til å vinne på sikt. Mange klamrer seg til spillefilmen, og jeg sier ikke at spillefilmen er død, men det er noe med hvor publikum er, og det er nå på TV.

Joachim Triers nye spillefilm «Thelma» åpner festivalen søndag, og Haugesund skal ikke bli tv-festival, bedyrer festivalsjefen.

– Det er gjerne de samme menneskene som kjøper TV som også kjøper filmer, så det er en naturlig utvidelse, men en ren TV-festival, det blir vi aldri, sier Hardersen.

Festivalen eies av kinobransjen

Guttorm Petterson er direktør i Film og Kino Foto: Hanna Huglen Revheim

Kanskje ikke rart, siden kinoenes egen organisasjon, Film og Kino, er hovedeier i filmfestivalen.

– Hovedvekten er fortsatt på spillefilm på kino, men det at slipper til et par TV-serier med et par episoder, det er bare en annen måte å vise drama på, men dersom det blir dominerende, blir det et problem, sier direktør er Guttorm Petterson.