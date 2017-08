959 meter over Lysefjorden satte Kenny Belaey livet på spill, ikke én, men to ganger. Belgieren tok sats på sin trialsykkel og hoppet ut på Kjeragbolten.

– I mer enn ti år har jeg sett bilder fra Kjeragbolten. Jeg har tenkt at det ville vært sykt å stå på bolten med sykkelen, forteller Belaey til NRK.

De hadde ikke lagt noen planer for hva de skulle gjøre da de kom frem til Kjeragbolten etter en tre timers fjelltur, men så fikk Belaeys bror den ville ideen.

– Han sa jeg burde prøve å hoppe ned til bolten. Et slikt hopp er ikke sikkert, men det er innenfor komfortsonen min, sier Belaey som har over 20 års erfaring på sykkelsetet.

Våghals droppet ut på Kjeragbolten

– Et rush

Den norske fotografen Emil Sollie, som var med for å forevige øyeblikket, var ikke like positiv til ideen. Han trodde nemlig det hele var en spøk.

– Jeg ba dem skjerpe seg, men det viste seg at Belaey var seriøs, forteller Sollie.

Dermed gjorde han seg klar, satt fingeren på utløseren og krysset fingrene for at de skulle komme seg trygt hjem.

– Det var et skikkelig adrenalinrush. For en fotograf kan du ikke oppleve lignende luksus, som å få muligheten til å forevige slike øyeblikk.

Merket noe var galt

Syklisten selv var ikke nevneverdig nervøs før hoppet, forteller han i etterkant. Selv om han steg til verket med en viss ærefrykt.

– Jeg var ikke redd, men du tenker alltid at noe uventet kan skje. Det er en følelse du må respektere, sier Belaey.

Kenny Belaey er skråsikker på at han må tilbake igjen. – Det er helt sikkert, forteller han. Foto: Emil Sollie

– For å være ærlig, så gjorde jeg dette fordi det er mulig å gjennomføre. Jeg er glad for at vi kom trygt hjem, men uansett hvor du sykler, klatrer eller går tur så er det viktig å bruke sunn fornuft, legger han til.

Det første hoppet gjennomførte han helt perfekt. Da Belaey skulle gjennomføre hoppet for andre gang, skjedde det noe han ikke forventet.

– Så fort jeg landet mistet jeg balansen, men jeg holdt ikke på å dø. Ikke bare er steinen veldig glatt, men den er også rund. Det gjør hoppet teknisk vanskelig. Det var skummelt, så da valgte vi å pakke sakene og reise hjem, forteller han.

– Solnedgangen var helt utrolig, sier Kenny Belaey (bildet). Foto: Emil Sollie

Vil tilbake

Selv om sommeren har passert og høsten er kommet, så har belgieren allerede bestemt seg for at han skal tilbake til Norge og Kjeragbolten.

– Jeg kommer tilbake. Det er helt sikkert. Vi hadde en flott tur og utsikten fra selve bolten var helt utrolig. Men jeg ble overrasket over alle turistene. Ikke alle så ut som de var like fjellvant.