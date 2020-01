– Flere hundre er samlet i avgangshallen på flyplassen. Det er mye folk her. Vi venter på å bli evakuert, forteller Magnus Henriksen fra Sandnes.

Han hadde vært på et møte på flyplasshotellet, da brannen i parkeringshuset oppsto.

– Jeg klarer ikke se ut vinduene akkurat nå, på grunn av all røyken utenfor. Det eneste jeg ser er blålys.

Magnus Henriksen er én av mange som akkurat nå venter på å bli evakuert fra flyplassen. Foto: Privat

I en pressemelding opplyser politiet at flere busser er rekvirert av Avinor for transport av reisende og evakuerte fra terminalen på Sola. Disse vil bli fraktet til Atlantic Hotel for innlosjering og registrering.

Ingen skal være skadd i brannen, opplyser Victor Fenne-Jensen, operasjonsleder i politiet.

Deler av parkeringshuset har kollapset, og flere hundre biler er ødelagt, får NRK bekreftet av innsatsleder Runar Heggen. Brannvesenet kan ikke bevege seg inn i bygget, ettersom man frykter at bygget kan rase ytterligere.

Det er voldsomt med røyk i området rundt parkeringshuset. Video: Magnus Henriksen. Du trenger javascript for å se video. Det er voldsomt med røyk i området rundt parkeringshuset. Video: Magnus Henriksen.

Ifølge Avinor er det over 3000 parkeringsplasser i parkeringshuset, og det var bortimot fullt da brannen startet.

– Det brenner fortsatt godt, sier Henriksen.

All flytrafikken på Sola er foreløpig stanset. Avinor har sendt ut en melding til flyselskapene om at flyplassen er stengt i alle fall til klokken 19.30 i kveld. Fly til Stavanger bør ikke ta av inntil videre.

– Ubehagelig å være utendørs

NRK sin reporter, Kjersti Hetland, er på flyplassen. Hun var én av dem som ble evakuert tidligere i formiddag.

– Du kjenner en intens lukt. Det er ubehagelig å være ute for det er så mye røyk, forteller hun.

Se brannen inne fra parkeringshuset. Du trenger javascript for å se video. Se brannen inne fra parkeringshuset.

Reporteren landet på Sola etter å ha vært med på dagens åpning av oljefeltet Johan Sverdrup. Etter å ha landet måtte de rett inn i en buss som fraktet de til et hotell litt lenger unna flyplassen, sammen med flere andre personer. Blant annet Martine Iversen og hennes barn.

– Vi satt i et busskur i en times tid før vi fikk beskjed om at vi måtte inn på hotellet. Det kom til å ta mange timer før vi kunne komme oss noen plass, var beskjeden vi fikk, forteller hun.

Martine Iversen og barnet hennes ble evakuert til et hotell ved flyplassen. Foto: Erik Waage / NRK

Også inne i hotellet er røykluften kraftig, og brannalarmen har blitt løst ut.

Fra parkeringsanlegget kommer det jevnlig kraftige eksplosjoner. I tillegg til de evakuerte er det også flere gjester på hotellet.