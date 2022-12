– Kontroll av bremser på tunge kjøretøy skjer på rullebremseprøver. Statens vegvesen oppgir at ved riktig bruk gir slike metoder resultater innenfor akseptabel feilmargin.

Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under spørretimen i Stortinget onsdag.

Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister. Foto: Alf Simensen / NTB

Det var Bård Hoksrud (Frp) som stilte spørsmål til statsråden. Frp-politikeren ønsker en debatt rundt bremsekontroller på tunge kjøretøy.

Hoksrud mener veimyndighetene har satt seg på bakbeina i denne saken. Selv om de vet at det er svakheter med dagens kontrollmetoder og spesielt «rulleprøvere».

NRK forklarer Hvordan fungerer rulleprøveren? Bla videre Rulleprøvere består av to store metallsylindre som roterer i vanligvis 2,5 kilometer i timen. To og to hjul, eller én aksling, blir plassert på rullene som roterer. En kontrollør tråkker forsiktig på bremsen til rullene stopper. Dette skjer rett før bremsene låser hjulene. En elektronisk utskrift skal vise blant annet hvor kraftige bremsene er, hvor skjeve de er og om de pulserer. Forrige kort Neste kort

NRK sine egne undersøkelser i Stavanger-området har avslørte at samme vogntog kan gå fra godkjente bremser på én test til ikke-godkjente bremser på en annen test, selv om ingen har rørt bremsene i mellomtiden.

Stilte seg bak Vegvesenet

I Stortinget forsvarte likevel samferdselsministeren rulleprøverne.

– Statens vegvesen viser til at internasjonalt regelverk og europeiske standarder ligger til grunn for denne kontrollmetoden. Og at et internasjonalt fagmiljø og store bransjeorganisasjoner i Norge stiller seg bak rullebremseprøver som kontrollmetode, sa Nygård.

NRK har videre avslørt at bremsefeil kan ha vært medvirkende årsak i 19 dødsulykker, og at disse feilene ikke kan oppdages på dagens bremsekontroller.

I fjor høst testet NRK et tilfeldig vogntog uten mangler på bremsene. Likevel slo hengeren ut. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Også på dette området la samferdselsminister Nygård seg på Vegvesenets linje.

– Statens vegvesen er ikke enig i at analysene viser at mangler ved kontrollmetode skal ha medvirket til alvorlige ulykker, sa statsråden.

– Veldig passivt

Bård Hoksrud er skuffet over svarene han fikk fra samferdselsministeren.

– Det er bare copy/paste fra ting Statens vegvesen og Vegdirektoratet har sagt før. Det er ingen vilje til å gå mer inn i saken. Det er veldig passivt, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Frp. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Frp-politikeren mener Nygård burde være mer åpen for å lytte til det Helge Andersen og andre tidligere Vegvesen-ansatte har å si.

Hoksrud vil videre ha en ekstern gransking.

– Vi bør få noen eksterne til å gjennom det NRK har avdekket, nemlig at bremsetestene viser forskjellige resultater på samme vogntog. Jeg er overrasket over at de slår seg på brystet og mener dagens metoder er så bra.

Bård Hoksrud har lenge vært engasjert i saken om bremsekontroller. Og han hadde i flere år kontakt med Helge Andersen.

Andersen jobbet i Statens vegvesen i nesten 30 år. Der var han ekspert på lastebilbremser.

Skuffet, men ikke overrasket

Helge Andersen selv er ikke overrasket over svarene fra samferdselsministeren.

– Det var ikke noe nytt her. Dette var de samme påstandene som Vegvesenet har kommet med i 20 år, sier han til NRK.

Andersen er likevel skuffet over at Nygård bare refererer til Statens vegvesen i svarene sine.

– Jeg reagerer på at han tar så lett på det. Hvorfor tar ikke statsråden oss varslere mer på alvor?

Også den tidligere Vegvesen-ansatte mener samferdselsministeren bør ta initiativ til en gransking for å finne ut om det Vegvesenet sier om bremsetestene, stemmer.

– På den måten kunne han fått undersøkt den andre siden av saken også, ikke bare fagetaten sin versjon. Stemmer det for eksempel at problemene med rulleprøveren er fikset opp i? spør Andersen.