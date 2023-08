I overkant av en måned har Stavanger kommunes innbyggere kjørt gratis med buss, tog og båt, på hele Nord-Jæren.

Eller hive seg på setet til en bysykkel, om det skulle friste.

200 millioner kroner var satt av til å gi siddisene dette tilbudet, og var tidsmessig planlagt til å vare ut 2024.

Nå er den første regningen på plass, og den totale billettkostnaden ble på 26.290.815 kroner. Totalt hentet innbyggerne i Stavanger ut over 95.000 billetter i juli måned.

Det viser fakturaen som kommunen nå har fått.

96,4 prosent av billettene hentet innbyggerne ned selv til mobilen og kollektivselskapet Kolumbus sin billett-app. Resten fikk reiser lagt inn på Kolumbus-kort.

Direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, sier det er vanskelig å si hvor lenge ordningen vil vare.

– Alle som kommer tilbake fra ferie skal begynne å reise nå. Trafikken vil være helt annerledes i august og september og da begynner vi å få representative måneder og tall i forhold til reisemønster.

Han sier de er i dialog med fylkeskommunen om å få det til å strekke til lengst mulig.

– I den grad vi klarer å få til en avtale om en form for inntektsgaranti til fylkeskommunen kan det vare noe lenger enn det bare billettkjøp fører til.

Gratis kollektivtransport var planlagt å vare ut 2024. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Flere innbyggere i Stavanger

Tilbudet gjelder kun for innbyggerne i Stavanger.

Og etter innføringen har kommunen fått en økning i antall innbyggere.

Bare siden slutten av juli har befolkningen i kommunen økt med hele 662 personer.

Hvor mange av disse som har flyttet til kommunen grunnet gratis kollektivtilbud, er uvisst.

– Det vi ser er at utviklingen i juli er vesentlig høyere enn det som er vanlig for et helt kvartal, sier direktør for økonomi og organisasjon, Kjartan Møller.

Direktør for økonomi og organisasjon, Kjartan Møller. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Møller legger til at det har vært en høyere befolkningsvekst de siste årene på grunn av flyktninger som følge av krigen i Ukraina.

– Men det har ikke skjedd noe annet en gratis kollektivtransport som kan ha påvirket de mange nye innbyggerne i juli-

Bare i løpet av første uken med gratis buss, ble det meldt inn 209 nye innbyggere i kommunen.

Skapte debatt

Da forslaget ble fremmet i slutten av mai, skapte det diskusjon i hele landet.

Under kommunestyret i juni, da forslaget ble vedtatt, ble det også sagt av opposisjonen at det hele var skandaløst.

– Denne gratis buss-saken er det verste jeg har opplevd i mine 32 år som politiker. Saksbehandlingen har vært uforsvarlig, og jeg vil kalle det en skandale, sier FrPs ordførerkandidat, Leif Arne Moi Nilsen, fra talerstolen i Stavanger konserthus i juni.

FrPs ordførerkandidat i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han mente det derimot burde brukes penger på å utvide busstilbudet, slik at det er hyppigere avganger flere steder.

– Det er skandaløst at flertallspartiene kjører over alle for å vinne valget med dette desperate forslaget.

Partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er de som var enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken, på vegne av egne innbyggere.