– Det er såpass, ja! Men jeg synes det er bra, sier Søgni Wiik.

NRK har akkurat spurt henne hva hun synes om de nye bøtesatsene som gjelder fra i dag.

Blant annet vil det nå koste bilister 9700 kroner å bli tatt med håndholdt mobil. (Se oversikt over de nye satsene lenger ned i saken)

Wiik kjører mye bil i jobben sin. Hun ser stadig vekk folk som ikke klarer å la mobilen ligge.

– Jeg kjenner flere som sender snapchats mens de kjører bil. Jeg svarer hver gang at de skal slutte med det, sier hun.

Søgni Wiik kjenner flere som bruker mobilen bak rattet Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Vil at boten skal svi

Det er bare ett år siden forrige gang bøtesatsen for mobilbruk økte kraftig. Den gang sa selv politiet at de vegret seg for å skrive ut bøter.

Nå øker den altså enda mer.

Bøtesats på trafikklovbrudd fra og med 1. februar 2023 Fartsoverskridelse(dersom fartsgrensen er 60km/t eller lavere) Til og med 20km/t over grensen: 7800 kroner Fartsoverskridelse(dersom fartsgrensen er 70km/t eller høyere) Til og med 30 km/t over grensen: 12 100 kroner Ulovlig forbikjøring med motorvogn 9700 kroner For kort avstand til forankjørende 9700 kroner Kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene 7800 kroner Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn 9700 kroner Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt 9700 kroner Kilde: lovdata.no

– Når det gjelder bøter så er det veldig enkelt å unngå. Det er bare å følge trafikkreglene, sier politibetjent Aleksander Naley i Sør-Vest politidistrikt.

Han legger likevel ikke skjul på at det svir litt å skulle være den som skriver ut de høye bøtene til bilister.

– Det er ikke kjekt for oss heller. Jeg ber innstendig om at folk der ute tar seg litt i selen og følger reglene, så vi slipper å gi ut disse bøtene, sier Naley.

Politibetjent ved trafikk- og sjøseksjon i Sør-Vest politidistrikt, Aleksander Naley. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han mener likevel det er naturlig at det blir dyrere å bryte trafikkreglene, med tanke på ulykkesstatistikken for fjoråret som viste 118 drepte i trafikken.

– Få folk til å forstå alvoret

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk, tror den høye summen på bøtene kan være med på å få folk til å forstå alvoret av mobilbruken bak rattet.

– I én av tre dødsulykker i Norge er uoppmerksomhet en medvirkende årsak. Bruk av telefon kan føre til alvorlige ulykker og bøtesatsen er et virkemiddel for å få folk til å forstå alvoret.

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk anbefaler å sette mobilen i bilmodus mens du kjører. Foto: Trygg Trafikk

Steen forteller at dersom man bruker telefonen i trafikken, kjører man rett og slett i blinde.

Han tror at det er for lett å strekke seg etter mobilen, selv når man kjører.

– Man sitter med mobilen i hånda hele tiden. Det er veldig vanskelig å frigjøre seg fra den, ikke minst når man får diverse varsler som plinger i hytt og pine når du kjører. Da anbefaler vi å sette mobilen i bilmodus slik at du ikke blir forstyrret mens du kjører, sier Steen.