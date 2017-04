Russen får likevel drikke medbrakt alkohol på landstreff

Russefeiringen er i full gang, og i helgen er det landstreff i Telemark og på Tryvann. Om en uke er det duket for landstreffet i Kongeparken i Gjesdal kommune. Russ fra hele landet samles på treffene.

Mange russ reagerte sterkt på nyheten om at det ikke lenger er tillatt med medbrakt alkohol inne på landstreffene, og mente årets feiring ville bli ødelagt av de nye reglene.

Men nå tydeliggjør politiet reglene: Det er lov å ta med alkohol på landstreff, men den skal drikkes inne i biler, bobiler eller telt. Russ som drikker alkohol på offentlig sted ved landstreffet, risikerer bøter.

– Dette er den samme loven som har eksistert i mange år. Men nå praktiserer vi den annerledes, sier fungerende visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt Leif Ole Topnes.

Forbudt på parkeringsplassen

Han understreker at det ikke er forbudt å ha med lovlig kjøpt alkohol inn på et landstreff, men at det er forbudt å drikke den på offentlig sted.

– Hvis vi ser russ som drikker utenfor bilene sine på et offentlig sted, vil de få et pålegg om at det ikke er lov. Hvis de ikke innretter seg, kan de bli anmeldt, sier Topnes.

– Det er lov å ta med alkohol inn i campen vår, og det er lov å drikke alkoholen i den private sfære. Det vil si i bilen, i teltet, i bobilen, legger Aasmund Lund til. Han er presseansvarlig for landstreffet i Kongeparken.

Ifølge Lund har det aldri vært noe problem å tolke den nye regelen. Han mener media har bidratt til misforståelser.

Mener media har feilinformert

Like fullt var det Lund og arrangør-korpset bak landstreffet som torsdag ba russen sende politiet e-poster for å markere motstanden mot den nye regelen. Stuntet ble omtalt i Stavanger Aftenblad, og fredag morgen hadde fungerende visepolitimester Topnes mottatt mellom 800 og 900 e-poster fra russen. Politimester Hans Vik hadde fått omtrent samme ladning i sin innboks.

– Vi synes det var en unødvendig markering, sier Topnes.

Lund sier han trodde russen kom til å sende 30–40 e-poster, og medgir at de kunne stoppet stuntet tidligere. Ifølge Lund oppfordret de russen til å sende e-postene for å få klarhet i reglene.

– Det viktige for oss, var at russen fikk riktig informasjon om hvilke regler som gjelder. Vi har vært kritiske til informasjonen som har kommet fram i media, men vi har et fantastisk samarbeid med politiet, sier han.