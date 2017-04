Slakter ny alkohol-praksis: – Strutsepolitikk

KRITISK: Magne Rannestad i Fredriksten festnings venner vil tilbake til den gamle ordningen. Foto: Stein Roger Berg/NRK

– Det var et søppelberg på utsiden. Det var hærverk og ravende fulle russ. Det var ille, sier Magne Rannestad i Fredriksten festnings venner.

8000 russ var i helgen på landstreffet på Fredriksten festning. Før treffet varslet politiet at de kom til å stramme inn tidligere praksis for alkoholbruk for russen.

For der politiet tidligere har sett gjennom fingrene med at russen har tatt med egen alkohol inn på festivalområdet, har de for første gang sidestilt russearrangement med andre festivaler.

Konsekvensen er at russen som vil ha alkohol enten må kjøpe denne inne på festivalområdet, eller å drikke utenfor gjerdene.

FEST: Større deler av festen skjedde utenfor festivalområdet der russen kunne nyte medbrakt alkohol, mener naboene. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Vil ha gammel praksis

Det skjedde i stor grad, sier jentene i russebilen «Imperial City» til Halden Arbeiderblad.

– Nå som vi ikke får lov til å ha med egen alkohol inn, drikker folk høyere prosent enn det de har lov til, for å bli fullere. For å komme i bedre stemning på kort tid, sier de.

Rannestad mener øl i bærepose er en del av russekulturen, og for ham blir det som skjedde i helgen et bevis på at man med fordel bør gå tilbake til tidligere praksis.

– Intensjonen med den nye ordningen er god. Men det blir skylapper og strutsepolitikk bare å se innenfor gjerdet og ikke inkludere det store uteområdet, sier Rannestad.

– Aldri vært så ille

SKUFFET: Golfklubben har plantet trær på golfbanen. Dette treet ble revet ned i løpet av helgen. Foto: Kåre Thorvaldsen

En golfbane er nærmeste nabo til festivalområdet. Leder Kåre Thorvaldsen i Halden golfklubb mener det var mer kaotisk nå enn tidligere år.

Han skryter av arrangørene for å ha ryddet opp søppelet på den delen av golfbanen som var nærmest festivalområdet, mens det ligger igjen mye søppel andre steder.

Dessuten er flagg og merker fra golfbanen borte, plantede trær er revet ned og rør revet opp.

– Det har aldri vært så ille. Det lå søppel strødd og det var drita fulle folk, sier Thorvaldsen.

Vil evaluere

Lørdag hadde politiet mye å gjøre i og rundt festivalområdet, men mye av det som skjedde var knyttet til folk som ikke var russ.

Ordenssjef Jon Helberg mener mye fungerte inne på området, men ser også at noe kan endres.

– Det som har skjedd på utsiden av området har vi hatt tidligere også, men kanskje ikke i det omfanget. Vi skal sette oss ned og se på tallene, og så skal vi møte arrangør og grunneier, sier Helberg.

Han tror andre politidistrikt og arrangører andre steder også må lære noe.

– Det er ingen tvil om at skjenkebestemmelsene er der og har kommet for å bli. Så får vi ta med erfaringene vi har herfra og jobbe videre, sier Helberg.