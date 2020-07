Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en lettelse, sier Terje Mosnes.

Han driver feriehusbedriften Solvåg Fjordferie i Ryfylke i Rogaland. Mosnes hadde allerede fullbooket hele sommeren av utenlandske gjester. Om disse ikke fikk komme, stod han i fare for å miste 90 prosent av inntektene.

Regjeringen åpnet i dag for at personer fra flere europeiske land kan komme fra 15. juli, deriblant tyske turister.

– Mange tyske gjester har ringt flere ganger for å høre om de får komme, men jeg har ikke kunne garantere noe før nå, sier han.

Har hatt tyske gjester fast i 40 år

Flere reiselivsaktører er glade for de nye reiserådene.

– For norsk reiseliv er dette helt fantastisk, men vi må være forsiktig med tanke på smitte, sier Olav Neset.

Nestoren innen campingturisme på Sørlandet har drevet Neset Camping på Byglandsfjord i Setesdal i 55 år.

På hans campingplass utgjør tyskerne omkring halvparten av utenlandske gjester.

– Det blir veldig bra å få dem på besøk også i år. Noen av våre tyske gjester har vært her fast i over 40 år, sier Neset.

Olav Neset er glad for de nye reiserådene som kom fredag. Foto: Jon Gelius / NRK

Han har allerede opplevd pågang fra utenlandske kunder.

– Flere tyskere begynte å ringe dagen etter varslet kom. Nå kommer de både på hyttene og med egne bobiler og vogner. Tyskerne gir oss en solid sesongoppsving. Vi gleder oss, sier Neset til NRK.

Nye reiseråd

Fredag klokken 12 la regjeringen frem nye reiseråd som gjelder fra 15. juli.

De la fram et kart over grønne og røde soner som viser hvor nordmenn kan reise, og hvilke land som kan komme til Norge.

Nordmenn kan nå reise til alle EØS og Schengenland utenom Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg. Grafikk: Torstein Bøe / NRK

Blant landene er Frankrike, Spania, Hellas, Italia, Nederland og Tyskland.

Tyskerne er spesielt viktige for Norge

– Det tyske markedet er særlig viktig for reiselivet, sa næringsminister Iselin Nybø på dagens pressekonferanse.

Tyske og nederlandske turister står for rundt 2 millioner gjestedøgn på norske hotell og campingplasser i løpet av en sommer. Det utgjør en tredjedel av alle turister fra utlandet.

– Sommeren er ikke over enda. I mange av landene vi nå åpner for, er det august som den store feriemåneden. Om smittesituasjonen holder seg nå vil norske reiselivsbedrifter få flere gjester utover sensommeren, i august og september, sier Nybø.

Administrerende direktør i Virke, syns det er gledelig at det endelig åpnes mot viktige land for norsk reiseliv.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Foto: Virke

− Tyske og nederlandske turister utgjør en stor del av inntektsgrunnlaget for de 170 000 arbeidsplassene vi har i norsk reiseliv. Nå håper vi mange europeere vil nyte sommeren under gode smittevernsrutiner i Norge, sier Ivar Horneland Kristensen.

Hurtigruten jubler

Sjefen i Hurtigruten jubler over nyheten fra regjeringen i dag. Rederiet har seilt med svært redusert rutetilbud siden koronautbruddet i Norge, og nesten 3000 ansatte har vært permittert.

– Dette er ekstremt gode nyheter etter en krisesommer for norsk reiseliv. Det gjør at flere kan trappe opp virksomheten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til NTB.

Han presiserer at dette også skaper en trygghet og forutsigbarhet som er nødvendig for at utenlandske turister skal velge Norge istedenfor andre reisemål utover høsten og vinteren.

Fortsatt en dyster sommer

De nye reiserådene vil bety rundt 8,5 milliard i reiseinntekter, mener Kåre Sandvik, professor i markedsføring ved handelshøyskolen USN.

– Det vil si at vi klarer å redde cirka 15 prosent av sommerinntektene fra utenlandske turister. Dette blir fortsatt en dyster sommer. Det ser ut til at vi unngår den store konkursbølgen, men vi må huske at dette fortsatt er snakk om en lav inntektssommer, sier Sandvik.