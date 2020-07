Terje Mosnes er avhengig av tyske turister. Nå frykter han konkurs

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Terje Mosnes driver feriehusbedriften Solvåg Fjordferie i Ryfylke i Rogaland. De siste årene har han hatt betydelig vekst.

Nå risikerer Mosnes å miste 90 prosent av inntekten sin. Han er avhengig av europeiske turister, og spesielt tyske.

feriehusene til Mosnes er fullbooket hele sommeren, men gjestene som har gjort bookingene risikerer å ikke slippe inn i landet. Mosnes blir kontaktet av tyske gjester på daglig basis. De vil vite om de kan komme eller ikke. Han må svare at han ennå ikke vet.

Klokken 12 i dag kommer regjeringen med nye reiseråd. Dersom det ikke åpnes for Tyskland regner Mosnes med å gå konkurs.

– Det blir katastrofe, sier han om det mulige utfallet.

Kritisk for Vestlandet

NRK har tidligere skrevet om at hvilke konsekvenser mangel på utenlandske turister har for reiselivet på Vestlandet.

En fersk spørreundersøkelse gjennomført for Innovasjon Norge, forteller om viktigheten av tyske turister.

Nesten 2,2 millioner tyskere enten planlegger eller vurderer å reise til Norge i sommer, skrev Dagens Næringsliv onsdag.

Det gjør Norge nesten like attraktivt som Frankrike og Spania, og mer populært enn Nederland og Danmark.

Sesongbaserte bedrifter er hardest rammet

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke forteller at utenlandske turister sto for 6 millioner overnattinger mellom mai og august i 2019. Halvannen million av disse var tyske.

Vestlandet er den landsdelen som er mest attraktiv for tyskere. Vestland fylke og Møre og Romsdal hadde flest overnattinger i fjor, forklarer Kristensen.

Han sier at selv om mange tyskere kommer til landet i bobil, overnatter en tredjedel på hotell.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke mener utvidede reiseråd vil være svært viktig for norsk reiseliv. Foto: Virke

– De som er sesongbasert på sommer er hardt rammet. Enhver inntekt man får gjennom denne sesongen, er kjærkomment for alle reiselivsbedriftene over hele landet.

Han påpeker at det likevel er mye usikkerhet rundt en mulig åpning. Smitteoppblomstring i en rekke land den siste tiden har ført til utfordringer, både for turister og bedrifter.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv poengterer at nordmenns Norgesferie har vært viktig for bransjen så langt.

Hun gjør det klart at det likevel råder spesiell usikkerhet rundt august måned.

– Det rapporteres om «svart hav» når det gjelder bookinger i august i mange av turiststedene våre, sier Devold.

Med dette mener hun at det nesten ikke eksisterer bookinger hele måneden. Hun forklarer at mange europeiske land har fellesferie i august, og at det vanligvis samspiller godt med nordmenns ferie.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv sier at tyske turister er den viktigste turistgruppen i Europa, utenfor Skandinavia. Foto: Oda Hveem

Viktig turistgruppe

– Tyskere betyr enormt mye. Det er den europeiske gruppen som legger igjen mest penger i Norge, sier hun.

Kristensen sier han spent på om regjeringen nå velger å åpne grensene for tyske turister.

– Jo tidligere det er forsvarlig å åpne for Tyskland, jo viktigere vil det være for norsk reiseliv, sier han.

Mener amerikanere og kinesere er viktigere enn tyskere

For Hotell Union Geiranger og daglig leder Sindre Mjelva er tyskere ikke nok. Denne bedriften baserer seg i stor grad på turisme fra Kina og USA.

– Det vil nok ikke på langt nær dekke opp det. Det vil være positivt, og alle monner drar, men det vil nok være marginalt sammenliknet med det som normalt er vårt hovedmarked i tiden framover.

For Hotell Union Geiranger og daglig leder Sindre Mjelva er tyske turister langt fra nok til å dekke de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen. Foto: Tone Molnes / Tone Molnes

Normalt har hotellet rundt 30 prosent norske gjester og 70 prosent fra utlandet. Mjelva forteller at de i år har langt flere nordmenn enn normalt på besøk. Samtidig er ikke det nok til å redde sesongen ettersom perioden mars til juni i hovedsak «gikk fløyten».

Mjelda håper at kompensasjonsordningen for næringslivet blir forlenget. Slik planen er i dag blir ordningen avviklet etter august. Mjelde advarer mot konsekvensene dersom det blir tilfellet.

– Vi er en hjørnesteinsbedrift. Skal vi klare å drive på en måte som gjør at hjula til en viss grad er i gang, så er vi avhengige av kompensasjonsordning og permitteringsordning. Slik kan vi så godt som mulig gi arbeid til så mange som mulig. Men uten de ordningene der så må vi og svært mange andre stenge ned og sette folk på porten.

– Det betyr oppsigelser?

– Det kan det bli, ja.

Kristensen og Virke mener også at forlengende av kompensasjonsordningen. Han mener reiselivet også trenger 52 ukers permitteringsperiode.

– Det er viktig for norsk reiseliv å komme i gang igjen, sier han.

Familiebedrift

Terje Mosnes i Ryfylke gjør det klart at en åpning for tyske turister i dag vil redde Solvåg Fjordferie. Han vil da ikke miste mer enn 50 prosent av inntekten sin.

Mosnes er pensjonist og forteller at sønnen hans planlegger å overta bedriften. Han vil fortsette å være avhengig av at tyske gjester kan komme på besøk.