Etter flere graverende dyrevelferdssaker hos slaktegrisprodusenter i Rogaland den siste tiden, spør stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om regjeringens kutt i Mattilsynets bevilgninger i statsbudsjettet for 2018 harmonerer med deres ønske om økt dyrevelferd.

Spørsmålet til landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) kommer etter NRKs avsløringer om rystende forhold hos grisebønder i Rogaland mandag. I tillegg kom nyheten om at Mattilsynet fant over 100 døde griser på gård i Time forrige uke.

UTFORDRENDE: Mattilsynet får dårligere kapasitet til å avsløre stygge dyrevernssaker, mener stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

– De snakker pent om dyrevelferd, men gjør det motsatte når det gjelder budsjettene til de som skal passe på. Dette betyr at Mattilsynet får dårligere kapasitet til å avsløre stygge dyrevernssaker, sier Nævra til NRK.

Han er positiv til satsingen på dyrepoliti i Norge, men mener de skal etterforske saker som i stor grad blir avdekket, rapportert om og anmeldt av Mattilsynet.

– Det var nettopp Mattilsynet som etter systematiske besøk hos over 300 slaktegrisprodusenter i Rogaland nylig avdekket svært kritikkverdige forhold, påpeker SV-politikeren.

Her er noen av eksemplene som bekrefter mistanken Mattilsynet hadde om dårlige forhold hos flere grisebønder i Rogaland. Foto: Mattilsynet

– Gambler med samfunnskritiske oppgaver

Bevilgningene gjennom statsbudsjettet for 2018 til Mattilsynet kuttes med 40 millioner, sammenlignet med 2017.

– I tillegg får vi ikke noen ekstra bevilgning til bekjempelse av skrantesjuke for 2018, slik at vi må dekke det av eget driftsbudsjett. Da blir budsjettsvekkelsen på om lag 65 millioner kroner, mener hovedtillitsvalgt i Mattilsynet og veterinær, Bjørnar Jakobsen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) påpeker at Mattilsynet nylig er tilført 8,5 millioner kroner i bekjempelsen av skrantesjuke i 2017.

Siden 2004 har Mattilsynet redusert antall medarbeidere fra 1550 til 1250 personer og nylig omorganisert med en innsparing på 30 prosent av lederresursene, ifølge Jakobsen.

– Politikerne gambler ukritisk i lukkede forhandlingsrom med samfunnskritiske oppgaver. Det er helt uforsvarlig, raser veterinæren.

– Det er krevende for Mattilsynet med så store kutt. Selvsagt vil det bli krevende å gjennomføre tilsyn på dyrevelferd, som samfunnet forventer at vi utfører, legger avdelingssjef i Mattilsynet, Odd Ivar Berget, til.

Varsler krevende år

SKAL SKÅNE: – Kuttene skal tas på de administrative kostnadene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) påpeker at kuttene skal tas på administrative kostnader, og utdyper at regjeringen ønsker å skåne kontroll- og tilsynsvirksomheten.

– Det er ingen tvil om at avsløringene i Rogaland er groteske, og viser det viktige tilsynsarbeidet Mattilsynet gjør. Men de har fortsatt et budsjett på 1,3 milliarder kroner.

– Flere peker på at det vil gå utover tilsynsarbeidet?

– Det er et krevende budsjett for Mattilsynet i 2018. Men min jobb er at det ikke skjer, ettersom Stortinget har bestilt noe annet. Jeg kommer til å legge tydelige styringer på hvordan prioriteringene skal være, svarer han.