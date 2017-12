– Jeg synes ikke disse bildene er representative for næringa. Det er 350 grisebønder i Rogaland, og det er hos et fåtall av disse at har de har funnet disse bildene, sier grisebonde Bjørn Høyland i Time på Jæren.

I går viste NRK bilder fra Mattilsynet som viste dårlige forhold i flere grisehus i Rogaland. De har sjekket 350 grisebønder i Rogaland, og tar noen for brudd på dyrevelferdsloven hver uke.

Bjørn Høyland, grisebonde i Time. Foto: Erik Waage / NRK

Men Høyland mener at de fleste bøndene passer og steller godt med dyrene. Han reagerer på at NRK publiserte bildene nå som ribbesesongen starter.

– Dette kommer på et veldig dårlig tidspunkt, med ribbesalget før jul, men disse bildene er ikke representative for næringa, gjentar Høyland.

– En fin gris

Han får støtte fra grisebonde Kristen Birkemo i Sola, som ikke reagerer særlig på dyra i videoen.

– Ingen skrubbsår og sånt, ellers er det en fin gris, kommenterer bonden da han ser videoen.

– Det jeg la merke til på filmene var at det var mange fine griser, oppsummerer han.

Hjemme på gården har sønnen måtte ta over. Birkemo var grisebonde i flere år, men ble avskiltet av Mattilsynet etter år med konflikt. Mens tilsynet mener dyrevelferden på gården hans ikke var god nok, reagerer Birkemo på deres metoder.

Her kan du se videodokumentasjonen Mattilsynet har skaffet seg etter flere enn 150 tilsyn hos grisebønder i Rogaland det siste halve året. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se videodokumentasjonen Mattilsynet har skaffet seg etter flere enn 150 tilsyn hos grisebønder i Rogaland det siste halve året.

– Det er en veldig provoserende måte de opptrer på.

– Det er litt typisk Mattilsynet og prøve å skaffe skremselspropaganda omtrent, sier han.

– Ikke kjekt

Konflikten med Mattilsynet er ennå ikke over og er nå i domstolene. Birkemo mener en del av det som kommer frem på videoen og i hans i sak er umulig å unngå når man driver med dyr.

Kristen Birkemo, grisebonde i Sola. Foto: Erik Waage / NRK

Magnus Herredsvela, grisebonde i Sandnes. Foto: Erik Waage / NRK

– Det viser en veldig dårlig bilde av en næring som egentlig er veldig bra. Det er ikke noe kjekt å se sånne bilder, sier Magnus Herredsvela, grisbonde i Sandnes.

– Synes du bildene er representative?

– Jeg synes ikke de er representative for næringa, nei.

– Ikke bare et fåtall

Odd Ivar Berget, avdelingsleder i Mattilsynet. Foto: Anders Fehn / NRK

Mattilsynet er imidlertid ikke like sikker.

– Dette gjelder ikke bare et fåtall. Vi skal gjøre tilsyn hos alle slaktegrisbesetningene, sier Odd Ivar Berget, avdelingsleder i Mattilsynet.

– Har det vært et høyt konfliktnivå i forhold til denne næringa?

– Jeg hører at enkelte sier det. Jeg har ikke hatt konflikt med næringen, sier han.