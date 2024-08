Saken oppsummert: LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i fengsel halverer risikoen for å dø av overdose etter løslatelse, ifølge en ny studie.

Studien undersøkte alle løslatelser fra fengsel i perioden 2000 til 2023, totalt over 112.000 personer.

I 2019 hadde 12% av de som begynte å sone, opioidavhengighetslidelse. Av disse mottok 71% LAR.

Halvparten av de som dør av overdose hvert år, har hatt soningserfaring i løpet av de siste tjue årene.

Det er problemer knyttet til utdeling av LAR-medisin i fengsel, da mange innsatte blir avhengige av andre innsattes LAR-medisiner.

Det foreslås å opprette egne avdelinger for innsatte som får LAR-medisiner. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Det gjorde at jeg ikke falt tilbake til narkotika da jeg ble løslatt.

Eivin Dahl har sonet til sammen sju år i fengsel. I mange år har han slitt med rusavhengighet.

Men LAR ble redningen hans.

LAR står for legemiddelassistert rehabilitering og er behandling med medikamenter for folk som er avhengige av opioider.

LAR-pasientene får nå gratis behandling. – Jeg hadde vært død uten.

Halverer risikoen for å dø

Dahl har siden 2016 jobbet for LAR Øst i Stavanger, hvor han tar imot rusavhengige og introduserer dem for LAR.

Han jobber også i brukerorganisasjonen ProLAR-Nett, som er et nasjonalt forbund for folk i LAR.

En fersk studie viser at de som mottar slik behandling mens de soner, halverer risikoen for å dø av overdose når de blir løslatt.

Studien kommer fra PriSUD-prosjektet (ekstern lenke).

– Jeg kjenner jo at jeg er en bedre utgave av meg selv enn før jeg begynte med behandlingen. LAR vært med på å redde livet mitt, sier Dahl.

Dahl bruker i dag sine erfaringer med rusavhengighet til å hjelpe andre som sliter med det samme. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Forsker: – Viktig for å få ned overdoserisikoen

– Dette er et veldig tydelig funn. Siden vi bruker nasjonale data fra Norsk pasientregister, har vi en sikker indikasjon på dette, sier seniorforsker ved SERAF, Anne Bukten.

Forskerne har undersøkt alle løslatelser fra fengsel i perioden 2000 frem til 2023. Totalt er det snakk om over 112.000 personer.

I 2019 hadde tolv prosent av de som begynte å sone, opioidavhengighetslidelse. Av disse mottok 71 prosent LAR.

– Å få LAR-behandling under soning er utrolig viktig for å redusere overdoserisikoen totalt sett, sier Bukten.

Halvparten av de som dør av overdose hvert år, har hatt soningserfaring i løpet av de siste tjue årene.

Seniorforsker Bukten understreker at når man er i LAR, er man i behandling, og ikke på et rusmiddel.

Seniorforsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Anne Bukten. Foto: Ine Eriksen / UiO

Hekter seg på medisiner i fengsel

Men det er ikke helt uten konsekvenser at innsatte får LAR-behandling i fengsel.

I hovedsak brukes to morfinlignende legemidler i LAR: buprenorfin og metadon.

– I fengsel er det veldig lite stoff og narkotika tilgjengelig. Mange av de innsatte blir derfor avhengige av andre innsattes LAR-medisiner, sier Dahl.

Tor Erik Larsen er leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund og har jobbet 25 år som fengselsbetjent.

Han sier det er flere problemer knyttet til utdeling av LAR-medisin i fengsel.

– Det er bra at LAR halverer risikoen for å dø av overdose. Men problemet er at det skaper flere som blir avhengige, sier Larsen.

Tor Erik Larsen har jobbet i mange år som fengselsbetjent. Han er også leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Foto: Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Når de innsatte skal få medisinen samles de ofte i store grupper.

– Dette er galskap, for da vet man at det blir vanskeligere å holde fokus på den enkelte som tar medisinen sin, sier han.

Larsen mener det burde opprettes egne avdelinger for innsatte som får LAR-medisiner.

– Kan leve mer stabilt

Dahl i LAR Øst mener, i likhet med Larsen, at det er uheldig at innsatte blir avhengige av LAR-medisiner under soning.

– Når du kommer inn i fengsel, er det veldig lite stoff og narkotika tilgjengelig. Det som ofte er tilgjengelig, er LAR-medisiner på avveier, sier han.

Samtidig er Dahl klar på at det å være i LAR gjorde det lettere å bli løslatt.

– Det gir deg muligheten til å kunne leve mer stabilt, sier han.