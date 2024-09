– Jeg har røykt siden tiårsalderen, og fortsatt med det mer eller mindre hele livet, sier Per Jone «Lille-Pesi» Andersen.

NRK møter han utenfor Josephines kafé i Stavanger. En kafé, men også et møtested for gatemagasinselgere i byen, og folk kan benytte seg av Kirkens Bymisjons tilbud.

I munnen har «Lille-Pesi» en sigarett.

– Den metter noe hos meg som jeg føler jeg må ha påfyll av.

Sammen med han står flere andre med ruslidelser og røyker på sigaretter.

– Jeg tror nesten alle som går her og har en rusavhengighet, røyker, sier aktivitetskoordinator i Kirkens Bymisjon Stavanger, Tom Erik Eltervåg.

Tom Erik Eltervåg i Kirkens Bymisjon. Foto: Elise Pedersen / NRK

Det kan stemme. Blant 128 personer med ruslidelser som deltok i en studie i 2021 (ekstern lenke), røykte 75 prosent daglig.

Ifølge Helse Bergen røyker mer enn 75 prosent av dem som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Nøyaktig hvor høy prosenten er, varierer mellom undersøkelser, understreker seniorforsker Jørgen G. Bramness i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Men det er 5–10 ganger så vanlig å røyke blant rusmiddelavhengige.

Her vil de slutte å ta inn nye sigarettprodukter fra 2026. Målet er å fase ut helt.

Vellykket røykelov

Røykeloven har vært en suksess for den generelle befolkningen.

I 2003 var andelen dagligrøykere i Norge på 27 prosent. Denne falt til 7 prosent i 2023.

– Røykeloven har stort sett vært en enorm suksess. Men vi har et lite hjertesukk som gjelder grupper som ikke har hatt samme effekt av røykeloven, sier forsker Eirik Haarr.

Gruppene han prater om, er personer med psykiske lidelser og ruslidelser.

Forsker ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest og stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, Eirik Haarr. Foto: Elise Pedersen / NRK

Vil gi pasienter gratis medisiner

Denne høye andelen dagligrøykere vil han å gjøre noe med.

Sammen med forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Torgeir Gilje Lid, har han nå et forslag til hvordan man skal få ned tobakksbruken i disse gruppene (ekstern lenke).

– Det vi foreslår, er at alle som er innlagt i en døgninstitusjon med en ruslidelse eller alvorlig psykisk sykdom, skal få gratistilbud om nikotinerstatning eller røykesluttmedisiner. Samtidig vil vi at disse skal få en strukturert oppfølging, sier Haarr.

Samtidig foreslår Haarr og Gilje Lid at flere med psykiske lidelser og ruslidelser kan få de samme medisinene på blå resept.

– Da vil sjansen for å slutte å røyke, øke.

Flere med ruslidelser røyker. Foto: Elise Pedersen / NRK

– Må være på blå resept

Eivin Dahl arbeider hos LAR Øst i Stavanger og er ansatt med egen brukererfaring. Han forteller at de fleste som får behandling, også røyker.

– Nikotin er kanskje en av krykkene de har. Det er det de har til å døyve. Så er det ikke enkelt for disse å slutte å røyke, forteller han.

Eivin Dahl i LAR Øst Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

NRK møter ham sammen med enhetsleder og avdelingsleder ved poliklinikken LAR Øst, Tone Lise Eielsen.

– Forslaget er helt supert. Om vi skal hjelpe dem, må det være på blå resept. Det er ikke realistisk at de tar av den dårlige økonomien sin og kjøper dette selv, sier hun og legger til:

– Nå tror jeg at de fleste tenker at de gir opp i forkant, fordi de ikke har mulighet til å starte med dette.

Før kunne sykehus ta egenandel fra LAR-pasienter, men det ble det slutt på i fjor. Det kan redde liv, mener flere.

Tone Lise Eielsen og Eivin Dahl i LAR Øst Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

Sammen med Helse Bergen har de tidligere arbeidet med et program kalt ATLAS4LAR, som blant annet skulle få pasientene til å slutte å røyke.

– Da fikk de disse produktene, og noen få klarte å bli røykfrie.

Ikke troen på røykeslutt for rusavhengige

Men selv om LAR-personalet er positive til forslaget, er Tom Erik Eltervåg i Kirkens Bymisjon litt nølende til om det har noe for seg.

– Jeg skulle ønske dette kunne fungert, men jeg har drevet med dette en stund og tror ikke de vil klare å slutte.

Han har selv vært storrøyker, men klarte å stumpe røyken for godt.

– Det var en kamp for meg å slutte, og disse står allerede i en kamp. Røyk er ikke sunt, men det er i alle fall bedre enn det andre de putter i kroppen.

Tom Erik Eltervåg i Kirkens Bymisjon er usikker på om LAR-pasientene klarer å slutte å røyke. Foto: Elise Pedersen / NRK

Vil lage nasjonalt program for røykeslutt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Usman Ahmad Mushtaq (Ap), er enig i at det må gjøres mer for å hjelpe personer med psykisk sykdom og ruslidelser til å slutte å røyke.

– Vårt mål er at alle som ønsker det, skal få gratis hjelp til røykeslutt. Ett av hovedmålene er at andelen som røyker, skal under 5 prosent.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Usman Ahmad Mushtaq (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han trekker fram et nylig pilotprosjekt i Vestre Viken hvor deltakerne fikk gratis legemidler og veiledning til røykeslutt. (ekstern lenke).

– Det viste gode resultater. Derfor ønsker regjeringen å etablere et nasjonalt program for røykeslutt, som særlig rettes mot storrøykere og sårbare grupper.

Avdelingsdirektør May Cecilie Lossius i avdeling folkesykdommer i Helsedirektoratet forteller at røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og for tidlig død i Norge.

– Vi anbefaler at dagligrøykere som ønsker å slutte, skal få finansiert legemidler til røykeslutt i kombinasjon med veiledning. Det gjelder også denne gruppen.

I regjeringens tobakksstrategi i Folkehelsemeldingen ble et slikt tiltak fremmet.

– Det er imidlertid avhengig av bevilgning av mer penger over statsbudsjettet, påpeker Lossius.

– Livsgnisten hadde blitt bedre

På Josephines kafé i Stavanger forteller «Lille-Pesi» at en røykfri hverdag er noe han kunne sett for seg.

– Hadde jeg fått en sprøyte en gang i måneden som kunne fylt nikotinbehovet mitt, hadde jeg tatt imot det.

– Å bli røykfri hadde hjulpet livssituasjonen min, og livsgnisten hadde blitt bedre. Alt hadde blitt bedre om dette hadde trådt i kraft, for alle mellom himmel og jord. Det mener jeg.

For voksne kan e-sigaretter være veien bort fra røyken, men for unge kan det være veien inn. Stortinget har vedtatt et forbud mot e-sigaretter med smak.

Per Jone «Lille-Pesi» Andersen tror han hadde fått til å slutte å røyke om han fikk medisinene på blå resept. Foto: Elise Pedersen / NRK