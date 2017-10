Pelsdyraktivister må betale en halv million i erstatning

De fire pelsdyraktivistene fra Nettverk for dyrs frihet brøt seg inn på en minkfarm i Figgjo i Sandnes i 2013. Grunnen var at de skulle dokumentere dårlig dyrehold.

Nå er de fire aktivistene dømt i Gulating lagmannsrett til å betale 550.000 kroner i erstatning til pelsdyrbonden. Litt over halvparten av beløpet er saksomkostninger. Resten er erstatning til bonden for utgifter han hadde som følge av innbruddene.

Innbruddene medførte, ifølge bonden og lagmannsretten, smittefare for de 7500 minkene på farmen. Bonden bestemte seg derfor for å teste samtlige dyr for plasmacytosesmitte, noe som er kostbart.

Christian Flemmen Johansen Foto: Moment Studio

– Vi mener dette er en helt riktig dom, og vi er glad for at lagmannsretten er enig med oss. Det må være slik at dersom man begår innbrudd, så får det konsekvenser i de tilfellene hvor det påfører offeret utgifter, sier bondens advokat Christian Flemmen Johansen til NRK.

– Tungt og vanskelig

Aktivistene ble i Jæren tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for innbruddet, men ble der frikjent for erstatningskravet. Det er denne delen av dommen blondet anket til lagmannsretten og nå vant.

Vegard B. Bahus

– Min klient har hatt det tungt og vanskelig. Han har hele tiden ønsket at dette aldri hadde skjedd, og nå fire år senere er han omsider kommet dit at lagmannsretten har tilkjent ham det han har tapt som følge av innbruddet, sier Flemmen Johansen.

Rett etter innbruddet publiserte aktivistene filmer og bilder av døde og skadde dyr på sin nettside. Deres mål var å få avviklet pelsdyrnæringen.

Nødrett?

Aktivistene brøt seg inn på minkfarmen på Figgjo to ganger i løpet av tre dager. De hevder at de handlet i nødrett da de brøt seg inn på farmen for andre gang.

De hevder at de under første innbrudd avdekket skader på flere dyr, og blant annet fant en død mink med avkuttet hode, men at de måtte inn og dokumentere mer for å kunne varsle Mattilsynet.

Dette er ett av bildene som skal ha bli tatt da Nettverk for dyrs frihet brøt seg inn på minkfarmen i Figgjo i 2013. Bonden og hans advokat tviler på at bildet faktisk viser den aktuelle minkfarmen. Foto: Nettverk for dyrs frihet

Lagmannsretten setter imidlertid sin lit til en veterinær som undersøkte forholdene på farmen kun timer etter innbruddet. Vedkommende konkluderte med «meget bra».

LES OGSÅ: Pelsdyrleder mener aktivistene har manipulert bilde av uverdige forhold

Vurderer å anke

Aktivistene og deres advokat Vegard B. Bahus vurderer å anke saken til Høyesterett.

– Vi mener lagmannsretten har gjort det så å si umulig å påberope seg nødrett i dyrevernssaker med denne dommen. De hadde informasjon om at dyr led nød på farmen fra tidligere besøk – det var utgangspunktet for at de gikk inn. Det var sannsynligvis dyr der inne som rett og slett trengte hjelp, og da har dyrevelferdsloven en bestemmelse om at man skal gripe inn. Det er dyrene som er den store taperen her, sier han.

Bahus mener også at erstatningsbeløpet er urimelig høyt, og at bonden ikke hadde trengt å teste alle dyrene for smitte.

Rune Ellefsen i Nettverk for dyrs frihet mener dommen er «absurd».

– Lagmannsretten har nå gitt pelsdyrnæringen et nytt verktøy for å kneble varslere. Gjennom store erstatningskrav kan de skremme folk vekk fra å si fra om de grusomme forholdene rev og mink lever under, sier Ellefsen ifølge en pressemelding.