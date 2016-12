Flertall for fortsatt pelsdyroppdrett

Innstillingen fra komiteen blir imidlertid ikke klar før neste uke, skriver Nationen.

FLERTALL I STORTINGET: Morten Ørsal Johansen (Frp) sier at det er flertall på Stortinget for å fortsette med pelsdyroppdrett. Foto: Stortinget

– Vi hadde møte i komiteen i dag, og vi ble enige om å vente med innstillingen til tirsdag. Vi må rydde i merknadene som er kommet inn. Det ble litt rotete med alle innspillene som kom inn på slutten, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp).

Regjeringen gikk inn for å videreføre næringen i stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen som ble lagt fram i november. Ørsal Johansen sier at det også er flertall på Stortinget for en videreføring. Men han vil ikke si hvilke partier som utgjør flertallet.

Dyrevernerne er skuffet

SKUFFET: Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen er ikke fornøyd, men håper likevel på strengere regler, blant annet forbud mot gruppebur for mink.

– Vi er selvfølgelig skuffet, men nå er vi spent på hva Stortinget går inn for tirsdag. Når det ikke blir avvikling denne gangen, er det en forutsetning at det innføres strengere regler som kan dempe lidelsene til pelsdyrene, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i en pressemelding.