Refleksmysteriet er løst: – Jeg hadde aldri regnet med en slik reaksjon

Det var Christian Algrøy-Vegheim som sendte pakken til Ingvild Berge på Klepp. Han er politioverbetjent og trafikkansvarlig ved Sogndal og Leikanger lensmannskontor.

– Jeg tenkte at hun kom til å bli overrasket over pakken. Men jeg hadde ikke forventet at hun skulle bli så glad. Det var kjempehyggelig å høre, sier Algrøy-Vegheim.

Mange har latt seg engasjere av historien om alenemoren Ingvild Berge som i et Facebook-innlegg spurte om noen hadde reflekser til overs hun kunne gi til ungene sine.

Ingvild Berge er imponert over gesten fra politiet. Foto: Ingvild Berge

Innlegget var bare var ment som et hjertesukk, og Berge hadde ikke forventet så mye respons. Langt mindre en pakke i posten fra Vest politidistrikt.

Kommer fra samme sted

Og det Berge først trodde var en bot fra politiet, viste seg å være et hyggelig brev og en bunke refleksbånd.

Brevet var ikke signert med navn. Nå viser det seg at avsenderen var noen som Berge faktisk kjente til.

– Søsteren min var barndomsvenninne med Ingvild, og tipset meg om Facebook-innlegget. Men jeg tror jeg ville sendt pakken selv om jeg ikke kjente til Ingvild fra før. Jeg skjønner at hverdagen med to små barn kan være utfordrende, sier Algrøy-Vegheim.

Det var Christian Algrøy-Vegheim som sendte reflekspakken. Foto: Politiet

Berge er fra Sotra, og fikk etter hvert en mistanke om at noen fra hjemtraktene hadde en finger med i spillet. Men hun fikk ingen bekreftelse på hvor pakken kom fra.

På lensmannskontoret på Sotra var det ingen som hadde hørt om refleksene, og dermed satte Vest politidistrikt i gang et ekte detektivarbeid for å avdekke hvem som var den oppmerksomme avsenderen.

– Jeg signerte ikke med navn fordi jeg ville at det skulle være en del av overraskelsen. Og så tenkte jeg at det ville bli et lite mysterium for Ingvild hvem som hadde sendt pakken, sier Algrøy-Vegheim.

IMPONERT OVER POLITIET: Ingvild Berge synes det er ekstra fint når noen bryr seg uten å forvente noe tilbake. Dette brevet betyr mye for henne. Foto: Ingvild Berge

– Vi trenger mer medmenneskelighet

Men Berge blir ikke veldig overrasket når hun får høre hvem som er avsender av reflekspakken.

– Jeg hadde en mistanke om at det var Christian. Men det er fremdeles veldig gøy, og jeg er like imponert over at han gjorde det, sier hun.

Berge tror gesten fra politiet viser noe viktig.

– Det gir en ekstra mening når folk bryr seg uten å forvente noe tilbake. Er det noe verden trenger mer av, så er det medmenneskelighet, sier hun.

Arne Lutro i Vest politidistrikt mener reflekspakken var en hyggelig handling. Foto: Skatteetaten

Ingen planer om å sende til alle

Trafikkansvarlig Algrøy-Vegheim er naturlig nok opptatt av refleksbruk. Men på tross av god respons etter denne saken, har han ingen planer om å begynne med masseutsendelser til alle som spør.

– Vi kan dessverre ikke sende reflekser til alle, men i dette tilfellet hadde vi noen liggende. Jeg brenner for å forebygge trafikkulykker, og refleks er en god start, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Arne Lutro i Vest politidistrikt sier reflekspakken først og fremst er en hyggelig handling fra politiet, og noe de kan gjøre når de har anledning til det.

– Det er en god sak. Og så virker det som vi har fått hjelp til å spre det viktige budskapet vårt om å bruke refleks, sier han.