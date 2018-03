– Hvordan tenker man når femåringer – i 2018 – skal gå segregert til skolen på 8. mars?

Det lurer Marilen Hagland på.

Denne uka er det innskriving for høstens førsteklassinger ved Byfjord skole i Stavanger. Dette er et uformelt møte, hvor barn og foreldre kan møtes og bli kjent.

Hagland har en sønn som skal begynne på skolen til neste år. Da hun så beskrivelsen av arrangementet på skolens nettsider, la hun ut en skjermdump på Facebook.

Marilen Hagland la ut skolens invitasjon på Facebook. Foto: Skjermdump

– Det er ikke bare jeg som reagerer på dette. Bildet på invitasjonen viser en gutt og en jente som holder hender, men det er jo slettes ikke det skolen legger opp til her, sier hun.

– Gir feil signal

Praksisen ved Byfjord skole kommer overraskende på Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder i Utdanningsforbundet.

– Dette er helt nytt for meg, at noen velger å skille barna på denne måten, sier hun.

Tednes-Aaserød mener det virker rart å skiller gutter og jenter i barneskolealder.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder i Utdanningsforbundet, er skeptisk til praksisen ved Byfjord skole. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg har vanskelig for å forstå at det er nødvendig å gjøre dette. Barn skal lære seg å leve sammen med andre – uavhengig av kjønn, religion eller hudfarge, sier hun.

Oppfordringen fra Utdanningsforbundet er klar:

– Vi fraråder kjønnsdeling. Dette er noe vi er svært skeptisk til.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, er enig. Hun kaller praksisen for «lite hensiktsmessig». I en e-post til NRK skriver hun følgende:

– Vi bruker ikke slike sorteringskriterier på andre biologiske kjennetegn (rase, nedsatt funksjonsevne osv.). Det gir et signal om at det er en grunnleggende forskjell på jenter og gutter som vi ikke ønsker. Man bør slutte med denne ordningen.

– Tilfeldig at det ble sånn

Dette er første gang Byfjord skole skiller kjønnene under innskrivingen. Rektor Kjersti Schibevaag sier til NRK at hun like gjerne kunne ha delt inn gruppene på annet vis.

Rektor Kjersti Schibevaag er overrasket over reaksjonene utenfra. Foto: Privat

– For min del kunne vi ha delt barna inn alfabetisk. Men vi valgte å gjøre det på denne måten. Det er jo en gang slik at barn har en tendens til å omgås eget kjønn, sier hun.

Schibevaag sier at møtene de har gjennomført til nå har vært vellykket.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger fra foreldrene. Vi tenker at det kan være praktisk for foreldre som har gutter å treffe andre foreldre som har gutter. Jeg ble overrasket da jeg hørte at det var kommet reaksjoner utenfra, sier hun.

– Kan være sunt

Ingerid Bø er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger og har jobbet mye med kjønnsforskning. Hun vil ikke ta avstand fra kjønnsdeling.

– Barna vil jo bli kjent etter hvert. Men jeg kan forstå at folk reagerer når de hører at gutter og jenter holdes adskilt, sier hun.

Bø mener kommunikasjon er viktig og at det må være en hensikt med adskillelsen.

Marilen Hagland reagerer på kjønnsdeling. Foto: Privat

– Det er mange undersøkelser som viser at det kan være sunt å skille kjønnene nå og da. For eksempel kan det være godt for jentene å få en pause fra gutter som tar mye plass. Men jeg tror at skolen bør kommunisere med foreldrene når det tas slike valg, sier hun.

Marilen Hagland håper skolen har endret praksis til neste år.

– Jeg håper at min sønn får treffe både gutter og jenter under innskrivingen. Og at han gjenkjenner jenter så vel som gutter første skoledag.