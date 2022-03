At den er på FM-nettet, for DAB vil ikkje fungere 📡

At den er på FM-nettet, for DAB vil ikkje fungere 📡 At den går på batteri 🔋 At du har god dekning og får inn fleire kanalar 🎙️

Mange apotek er heilt tomme for jodtablettar, og folk står på venteliste for å få tak i dei. Er det nok å kjøpe dei du finn her i hylla?

6/10 Kor mykje vatn bør du ha? 💧

Foto: Aleksander N. Brevig / NRK

Mange har sikkert mast på deg om å drikke to liter vatn kvar dag. So kor mykje er du tilrådd å lagre per person for tre dagar?