Politiet fulgte etter 52-åringen til butikken

– Vi begynte med avlytting 27.9 2019. Det ble avlyttet til rett før jul, så stoppet vi opp, og begynte igjen januar 2020.

Dette fortalte Paulsen da han vitnet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i dag.

NRK har tidligere fortalt at mannen som i dag er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, ble utsatt for skjult etterforskning over lang tid.

I dag kunne Paulsen fortelle mer om denne skjulte etterforskningen. Deler av denne etterforskningen er imidlertid taushetsbelagt. Blant annet har ikke påtalemyndigheten eller politiet kunne fortelle noe om det ble brukt undercoveragenter i denne saken.

Men andre ting kunne saksanalytikeren fortelle om.

– Vi hadde også avlytting i perioden rett i forkant av pågripelsen, fortalte Paulsen.

Finn Arve Paulsen kunne i dag fortelle at politiet i perioder fulgte etter 52-åringen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Fotfulgte

Saksanalytikeren kunne fortelle at politiet hadde hemmelig ransaking i sjøboden til 52-åringen, bobilen og flere ganger hjemme hos ham.

I forbindelse med disse ransakingene ville politiet forsikre seg om at han ikke oppdaget dem. Derfor hadde de egne folk som fulgte etter ham.

– Spaningen går på at han blir forsøkt fulgt, for eksempel til butikken, man kan si hva han kjøper. Det er utelukkende for å ha kontroll på ham i forbindelse med ransaking.

– Man fotfølger ham, spurte forsvarer Stian Trones Bråstein.

– I de begrensede periodene rett i forkant av ransakelsene blir han fulgt, men ellers er det veldig lite, svarte Paulsen.

Under ransakingene ble blant annet innhold fra minnekort, PC og fra et viltkamera beslaglagt. Politiet sikret seg også trafikkdata fra tiltaltes telefon, og hadde kontroll på bilen hans, spesielt i forbindelse med ransakingene.

3D skann av boligen til tiltalte. Foto: Kripos

Oppdaget

Den tiltalte 52-åringen fortalte under sin forklaring at han skjønte at noen hadde vært inne hos han. Han fortalte i retten at han trodde det var forfatter Bjørn Olav Jahr.

Saksanalytiker Finn Arve Paulsen fortalte at politiet skjønte at den tiltalte hadde oppdaget at noen hadde vært inne hos ham, fordi han bestilte ny lås.

– 16. desember kom det en telefon fra Stord låseservice (2019, journ.anm.) om at sylinder er klar. Det kan tyde på at han allerede da hadde vært klar over at det hadde vært folk inne, sa Paulsen.

Saksanalytikeren kunne også fortelle at politiet kameraovervåket 52-åringen i perioder.

Ble opplyst om etterforskningen

Mot slutten av forklaringen ble Paulsen utspurt av forsvarerne. Flere ganger fikk påtalemyndigheten utsatt å informere 52-åringen om den skjulte etterforskningen.

– Hvorfor var det viktig at han og forsvarere ikke skulle få vite, spurte Bråstein.

– Det var ikke tatt ut tiltalte, og det var for å ha muligheten til at det ikke ble underrettet i det hele tatt.

– Hvorfor var det viktig?

– Jeg har ikke noe annet svar enn at det ble vurdert at man på det tidspunktet ikke ønsket å underrette fordi det ikke var tatt ut tiltale.

– Men det er du som har skrevet at politiet ber om det?

– Da det ble bestemt at man skulle gi innsyn, fordi saken ble sendt fra politiet ble sendt til statsadvokaten. Skjæringspunktet er når det ble tatt ut tiltale, da ville det vært umulig at dette ble kjent. Når det er tatt ut tiltale må det underrettes. Så snart det ble klart at det gikk den veien ble det sendt til dere, sa Paulsen.

Forsvarer Bråstein mente det var tåkesvar fra Paulsen. Han ville vite hvorfor man holdt deg hemmelig så lenge ettersom den tiltalte satt varetektsfengslet hele tiden etter pågripelsen i september 2021.

Forsvarer Stian Bråstein lurte på hvorfor politiet ikke ville fortelle om den skjulte etterforskningen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Lovens hovedregel er at man skal få beskjed. NNs hadde sittet varetektsfengslet i et år, og man vet godt hva funnene var, sa Bråstein.

Dommeren minnet forsvarer på at det var tatt vurderinger rundt dette. I forbindelse med skjult etterforskning blir det oppnevnt «skyggeadvokater», også for tiltalte.

– Den underliggende begrunnelsen fremkommer ikke her. Jeg lar det ligge med det, avsluttet Bråstein.