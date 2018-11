Politiet frykter masseoppsigelser

– Dette går ut over tryggheten til befolkningen, og det går ut over rettssikkerheten, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Reaksjonene var sterke da Politiets Fellesforbund drøftet det nye statsbudsjettet under landsmøtet i Stavanger denne uken. 20,3 milliarder kroner er ikke nok, mener de. Nå frykter de masseoppsigelser.

– Vi har sjekket med alle våre 12 lokallagsledere i de 12 politidistriktene. Tilbakemeldingene er at ingen av distriktene vil kunne opprettholde dagens bemanning i 2019, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund mener at bare Oslo-, Sør-Øst- og Øst-politidistrikt, må kutte flere hundre stillinger i 2019. Det vil også bety færre ansatte i hvert distrikt i 2019, ifølge forbundslederen.

Patruljerende politi i Stavanger frykter kuttene. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I Stavanger er en patrulje på vakt og klare for nye oppdrag. Litt tid til å være ute blant folk har de nå, men mindre tid til dette kan det bli, med det nye statsbudsjettet for neste år.

– Jeg tenker det er viktig at vi er synlige. Det virker forebyggende med tanke på oppblomstring av miljøer, noe vi ikke vil få like god tid til, sier politibetjent Ingvild, i Sør-Vest politidistrikt.

Avviser påstander

Men Justiskomiteen avviser fellesforbundets påstander.

Solveig Horne er ikke enig i påstandene fra Politiets Fellesforbund. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er ikke kutt i politiet sine budsjetter. Snarer tvert imot, sier Solveig Horne (Frp), som er medlem av Stortingets justiskomité.

Justiskomiteen mener at budsjettene til politiet aldri har vært høyere, og vekten i frie midler til politiet har økt. Dette gjelder også for neste år.

– Vi er klar over at politiet står i en krevende ressurssituasjon. Ny kriminalitet og spesielt etterforsking av vold og overgrep mot barn på nett er krevende, og krever ekstra ressurser, sier Horne.

Hun forteller at i budsjettforliket med KrF kom det på plass 40 millioner ekstra neste år, til å etterforske vold og overgrep mot barn.

Midlene fra statsbudsjettet dekker ikke inn overforbruket på 195 millioner kroner som politiet hadde i fjor, mener forbundet.

– Det må trekkes med inn i 2019 budsjettet, sier fellesforbundsleder Bolstad.

Dette mener Politiets Fellesforbund at politiet må kutte: