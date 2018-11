Slik blir statsbudsjettet

– Vi har fått tilslutning fra alle de fire partigruppene for en budsjettenighet. Det er den sjette budsjettenigheten mellom disse fire partiene, sier finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre.

Han fortsetter med å understreke at forhandlingene gir godt grunnlag for videre sonderinger av utvidelsen av Erna Solbergs regjering.

Milliardendringene ligger innenfor områdene

familie og oppvekst

velferd og trygghet

et inkluderende lokalsamfunn

bistand og skattelettelser.

Kjell-Ingolf Ropstad forhandlet for KrF. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

KrFs forhandler Kjell-Ingolf Ropstad sier han er spesielt fornøyd med satsingen på barn og oppvekst.

– Vi får et kraftig løft for kommunene både i bevilgninger for flere ansettelser i barnehagene og for å følge opp lærernormen. Til neste høst blir ca. 2.000 flere lærere enn da den store lærersatsingen startet, sier Ropstad.

Han sier partiet også er fornøyd med mentorordning for lærere og en økning av minstepensjonen på 4.000 kroner i året.

Frp kjempet mot avgiftsøkninger

Finanspolitisk talsperson Helge André Njåstad i Frp sier han er glad for at det ikke er innført noen ny salderingsavgift.

– Den største Frp-seieren er at vi for første gang har klart å kjempe gjennom at ingen avgifter økes i dette budsjettet, sier Njåstad.

Han sier Frps største seier er at den maksimale eiendomsskatten i norske kommuner blir satt ned fra syv til fem promille.

Partiet måtte imidlertid tåle en skatteøkning på rundt 900 kroner for alle som tjener 950.000 kroner eller mer i året.

– For Høyres del har det vært viktig å ivareta skatteopplegget i det store og hele. Det er en liten økning i trinnskatten, utover det er det altså ivaretatt i stor grad, sier Asheim.

Venstres Abid Raja sier budsjettet gir et godt grunnlag for å få KrF inn i regjering.

Her er noen av hovedpunktene: