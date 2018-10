Det melder Rogalands Avis.

– Vi etterforsker om dette er en straffbar ordensforstyrrelse, sier politimester Hans Vik til NRK.

Rundt 50 personer fra Facebook-gruppa «Bomfritt Jæren – nok er nok» avbrøt bystyremøtet i Stavanger mandag kveld. Bompengemotstanderne marsjerte inn og krevde å få tale til representantene.

Tok ordet – uten lov

En av representantene for aksjonen, Jan Ove Sikveland, tok plass ved talerstolen i bystyresalen. Han nektet å rette seg etter anmodninger fra Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H). Noe som førte til at ordføreren valgte å avbryte møtet.

Ikledd refleksvester tok bompengeaksjonistene seg inn i bystyresalen i Stavanger mandag kveld.

Opptrinnet endte med at aksjonisten tok ordet, uten lov. Under seansen som varte i et par minutter, skal bompengemotstanderne skal ha ropt, kjeftet og hatt med sirener.

– Vi tolker loven som at dette kan være straffbart. Det handler om grensene for hvor ytringsfriheten skal gå. Det har vært mange demonstrasjoner om bompengespørsmålet. Slik skal det være rom for i et demokratisk samfunn, sier Hans Vik.

– Det er også mulig å være til stede i bystyresalen. Der kan man sikkert klappe og bue, men det går en grense ved å overta talerstolen. Vi tolker loven som at dette kan være straffbart, legger han til.

Da Sikveland hadde snakket ferdig, forlot demonstrantene bystyresalen. Utenfor ble de møtt av politiet, og det ble opprettet dialog mellom partene. Det endte med at politiet ga demonstrantene muntlig pålegg om å forlate bykjernen.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Sikveland, uten hell.

– Et desperat forsøk på å få politikerne i tale

Initiativtaker til Facebook-gruppa mot bomringen i Stavanger-området, Sigurd Sjursen, var selv i bystyresalen mandag kveld. Tirsdag morgen kommenterte han saken i NRKs radiosending.

Sigurd Sjursen, initiativtaker til Facebook-gruppa «Bomfritt Jæren – nok er nok». Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han mener aksjonen var et resultat av at bom-motstanderne i lang tid har forsøk å få snakke med politikerne, uten å lykkes.

– Vi inviterte dem til et møte senest sist lørdag. Bare to partier takket ja, sier han.

– Når de ikke ønsker å høre på oss og forsvare det vedtaket de har gjort, blir folk rasende. Dette var et desperat forsøk på å få politikerne i tale, mener han.

Ifølge Sjursen var det bare noen få politikere som etterpå valgte å snakke med demonstrantene som var inne i salen. Nå skal aksjonistene evaluere aksjonen, men Sjursen aner ikke hva de vil lande på.

Beredskapen var skjerpet under fylkestinget tirsdag formiddag i en av salene ved Hotell Atlantic. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Vi kan diskutere om metoden var rett eller feil, men nå er ballen hos politikerne, sier han

Ekstra vakthold i fylkestinget

Aksjonen mandag kveld førte til at det ble satt inn ekstra beredskap under tirsdagens fylkesting.

Dørene til salen ble lukket under møtet, og det ble satt inn ekstra vakthold på utsiden. Møtet var likevel åpent for allmennheten.