Politiet har aksjonert mot bustad i drapssak i natt

NRK har nå grunn til å tru at politiet har arrestert ein person mistenkt for å stå bak drapet på ein 40-år gammal mann i Stavanger laudag kveld.

Politiet vil foreløpig berre stadfeste at dei har hatt ein større aksjon mot eit hus i Stavanger i løpet av natta, seier operasjonsleiar Viktor Fenne-Jensen. Han lovar at det kjem pressemelding om dette i løpet av morgontimane.

Det var Aftenbladet som melde om arrestasjonen først.