Frp-exit gir pelsdyrbøndene mer penger

Avviklingen av pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i regjeringsplattformen, men kompensasjonsordningen har fått kraftig kritikk.

Nå øyner pelsdyrbøndene nytt håp etter at de gjenværende regjeringspartiene har havnet i mindretall på Stortinget.

Senterpartiet har fremmet et forslag der Stortinget ber regjeringen sørge for at pelsdyrbøndene får full kompensasjon. Også Ap mener kompensasjonsordningen er for dårlig.

– Alle kostnader skal kompenseres

Nå får de Frp med seg på laget siden partiet ikke lenger er bundet av Granavolden-erklæringen.

– Vi ønsker å forbedre kompensasjonsordningen, og vi er også villige til å diskutere med partiene som har det samme målet, sier Bengt Rune Strifeldt (Frp), medlem av næringskomitéen på Stortinget.

Bengt Rune Strifeldt (Frp). Foto: Presse

– Hva ligger i begrepet forbedre?

– Når vi legger ned en næring ønsker vi å kompensere for de reelle kostnadene.

– Betyr dette at alt pelsdyrbøndene har tapt og all gjeld de har opparbeidet seg nå vil bli kompensert?

– Ja det er i stor grad vårt mål.

– Så det at Frp nå har trukket seg ut av regjeringen vil komme pelsdyrbøndene til gode?

– Det tror jeg absolutt.

– Senterpartiet snakker om «full kompensasjon», men dere bruker ikke det begrepet. Vil de andre opposisjonspartiene gå endra lengre i å kompensere enn dere?

– Ikke nødvendigvis. Nå må vi i opposisjon gå sammen om å finne gode ordninger for dem som er rammet.

Partikollega Roy Steffensen er for tiden på komitéreise i Singapore. I en sms skriver han at målet til Frp hele tiden har vært full kompensasjon, og at han nå regner med at det blir slik.

– Anstendig ordning

Det samme sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomitéen på Stortinget.

På vei inn på et fly skriver han følgende i en sms: «Sp sitt representantforslag om full erstatning ligger nå i Stortinget. Vi forventer at Frp og Ap støtter vårt krav. Saken skal etter planen behandles 11. februar».

Terje Aasland, næringspolitisk talsmann i Ap, sier at de hele tiden har vært tydelige på at den erstatningsordningen som regjeringen har foreslått er altfor dårlig.

– Vi ønsker en anstendig erstatningsordning basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Dette betyr en langt bedre ordning enn det som er foreslått.

– Betyr dette full kompensasjon slik bøndene krever?

– Ja, det har vært pelsdyrbøndenes utgangspunkt og vi kommer til å følge opp dette. Ingen skal sitte igjen med økonomiske tap og gjeld på det de har drevet med.

Har flertall

Pelsdyrbonde Jan Ove Horpestad, datteren Susanne og kona Inger Lise tok i juni i fjor imot politikerne Ane Mari Braut Nese (H) og Margrete Dysjaland (Frp) hjemme på gården på Orre i Klepp. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

I starten av februar skal næringskomiteen på Stortinget avlegge sin innstilling, og saken skal deretter behandles i Stortinget.

Sp, Ap og Frp har til sammen 95 mandater på Stortinget. For å få flertall, trenger man 85.

Jan Ove Horpestad, leder av Rogaland pelsdyralslag, er glad for den siste utviklingen i saken.

– Jeg håper resten av Frp følger Roy Steffensen som har frontet at de går for full erstatning. Det er det eneste riktige. Vi tar ikke noe på forskudd, men vi krysser fingrene, sier pelsdyrbonden.

I november 2018 foreslo regjeringen å gi en kompensasjon til pelsdyrbøndene på til sammen 365 millioner kroner.

I april 2019 ble beløpet justert opp til om lag 500 millioner kroner, og i fjor høst ble rammen økt til 800–850 millioner kroner.

– 850 millioner er ingenting. Jeg er kjempeskuffa. Det er en katastrofe hele greia. De leker med både tall og pelsdyrbønder.

Dette sa Bertran Trane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag, til NRK i november i fjor.