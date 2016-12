Parkeringsvakt: – Det har vore anarki

Det første ein blir møtt av når ein kjem til den idylliske byen Egersund sør i Rogaland, er ein svær parkeringsplass full av bilar. Her har det vore fritt fram å setja bilen frå seg kor lenge du vil, og utan at det kostar deg ei krone.

– Det har vore anarki. Ingen har handheva parkeringsreglane utanom i heilt spesielle høve, så me er veldig godt vande, seier parkeringsbetjent i Eigersund parkering Ole Stavheim.

Denne bilen fekk ei av dei første parkeringsgebyra som blei skrivne ut i Egersund. Den sperrar ei innkøyrsle. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Startar som snille vakter

Han har gått på kurs, og er ein av to parkeringsvakter som nå skal halda orden i byen. Det er ikkje før i romjula dei startar å ta betalt for å parkera i sentrum, men vaktene er allereie i gang med å skriva ut gebyr. Dei går til grove feilparkeringar.

– Me er litt snille i starten og ser litt gjennom fingrane i enkelte høve. Det er berre det aller verste me tek, men utover nyåret blir me nok strengare, fortel Stavnheim.

Arne Stapnes er sjef for det nyoppretta selskapet Eigersund parkering. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Arne Stapnes er sjef for Egersund parkering, han fortel at målet er at folk som jobbar i sentrum ikkje skal ha bilane sine ståande på det som eigentleg er ei kortidsparkering heile dagen.

– Dei kan heller bruka langtidsparkeringa som ligg like ved. På den måten kan desse korttidsplassane bli brukt av folk som har kortare ærend i byen, som til dømes handling i sentrum, seier Stapnes.

Ei krone timen

Sjølv Egersund nå går inn i den lange rekka av byar med betalparkering, skal ingen påstå at ein blir flådd. Det kostar to kroner for dei to første timane på korttidsparkeringa, deretter 25.

– Det var det nærmaste me kom ingenting, likevel så er jo auken stor for folk her som trass alt er vande med å betala nettopp ingenting, seier Stapnes.

Altså skal ikkje betalparkeringa vera ei inntektskilde for Eigersund kommune, men med moglegheit for å skriva ut parkeringsgebyr blir det truleg færre som brukar sentrum til parkeringsplass.

– Mange vil kanskje seia at Egersund mister dyden med dette, men skitt au, seier Stavnheim, som meiner det er viktig å få orden i parkeringsrekkene.