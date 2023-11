Lauslatinga er det jourhavande politiadvokat ved politiet i Sør-Vest, Anne Mette Dale, som opplyser om.

Den som bestilte henting i Egersund laurdag kveld, hadde sett seg inn i taxien i passasjersetet framme. Så skaut ein annan person på staden mot drosja og knuste bakruta.

Hendinga skjedde rundt klokka 21.30. Rundt midnatt blei mannen som skaut, tatt av politiet. Han er i 40-åra.

Mannen er sett fri fordi det ikkje er fare for gjentaking eller at bevis blir øydelagt. Det er heller ingen fare for at han kjem til å rømme frå Egersund-området, seier Dale til NRK.

– Han uttrykker stor anger

– Eg synest det er ei korrekt vurdering av politiet. Han set pris på at han får komme ut, seier forsvarar Vetle André Mitchell Jensen.

Den sikta erkjenner straffskuld, men han er glad det ikkje gjekk verre, seier Jensen.

– Han uttrykker stor anger for det som har skjedd. Han er veldig glad for at det ikkje var menneske som blei skada, seier han.

Slik så drosja ut inni etter skytinga laurdag. Ingen blei skada i hendinga. Foto: Leserfoto

Mannen er kjent for politiet, men han blir for tida ikkje etterforska eller sonar for andre saker.

Han er sikta for grove truslar. Siktinga gjeld framleis, sjølv om han er lauslaten, opplyser politiet til NRK måndag morgon.

Politiet fann våpen

Hendinga skjedde i eit område med fleire bustadar i Egersund. I huset drosja kom til, har politiet har gjort beslag av fleire våpen og gjenstandar.

Kva type våpen har dei ikkje sagt noko om.

Søndag sa dei at dei trur våpenet har lågt skadepotensial.

I august bestemte Egersund taxi at dei skulle halde nattestengt i vekedagane. Årsaka var at dei følte seg hjelpelause og utrygge åleine på vakt.