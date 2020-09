Nye elbusser stoppes av styrtregn og fartshumper

En fredag midt i ettermiddagsrushet ble en av de nye elbussene stående bom stille i et kryss i Haugesund. Det kom biler og busser bak, og folk utsatte seg for farlige situasjoner. Da måtte to parkeringsvakter trø til. For å lose folk over gata.

– Det var fullstendig kaos i trafikken, sier parkeringsvakt Elisabeth Odland.

MÅTTE HJELPE: Mens parkeringsvakt Elisabeth Odland (t.h) hjalp folk over gata, satt konsulent Jane Parkinson på kontoret og tok telefoner til busseierne. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Hun og en kollega ble stående helt til bergingsbilen kom. Da fikk de vite at bussene ikke tålte det voldsomme styrtregnet som hadde vært den dagen.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes jo det er betenkelig når de har bestilt så mange nye busser. Det regner jo mye her, sier Odland.

Elbuss-boom

Totalt har Vy kjøpt 55 nye elbusser fra det kinesiske selskapet BYD. Disse går blant annet i Hamar, Oslo og Haugesund. 1. juli i år ga Kolumbus Vy anbudet til å ta over rutene i Nord-Rogaland. Da kom også de nye elbussene.

– Det har skjedd flere ganger at elbussene har stoppet i Haugesund, og blitt tauet bort, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen i Kolumbus.

Det blir stadig flere elbusser i Norge. Ved starten av 2019 var det under 20. Ved utgangen av 2020 vil det være opp mot 400, og tallet vil øke betydelig i åra etter det.

Barnesykdommer for buss

Ifølge Kolumbus har det vært noen oppstartsproblemer etter at de nye elbussene kom på veien for to måneder siden.

– Vi kan kalle det barnesykdommer. På de bussene som stoppet var det en sensor som var overfølsom. Dette er nå fikset, og bussene er på veien igjen, sier Tostensen.

STARTPROBLEMER: Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen i Kolumbus innrømmer at det har vært noen innkjøringsproblemer i starten for de nye elbussene. Foto: Kolumbus

Hun er ikke redd for at bussene skal stoppe neste gang det regner.

– Vi er nokså sikre på at denne feilen er utbedret på alle bussene.

I tillegg til Haugesund, har både Bergen, Trondheim, Drammen, Hamar og Oslo fått flere elbusser.

For høye fartshumper

Men det er ikke bare teknologi og overfølsomme sensorer som har skapt trøbbel for de nye elbussene. Noen av dem er 18 meter lange leddbusser. Og de kommer seg ikke lett over gamle fartshumper.

– Vi har hatt et godt samarbeid med både Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune i denne prosessen. Og det er gjort omfattende utbedringer på fartshumper flere steder, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen i Kolumbus.

KAOS: Elbussen skapte kaos i trafikken i Haugesund sentrum. Akkurat her har også Haugesund kommune måttet utbedre fartshumper for at leddbussene skal kunne passere. Foto: Elisabeth Odland

Haugesund kommune har i sommer brukt mye tid på å utbedre de gamle fartshumpene.

– Mange av fartshumpene på de kommunale veiene var slitne og dårlige. Og de har vi nå fikset, sier avdelingsleder vei i Haugesund kommune, Kjetil Lindanger.

Kommunen har ikke leid inn folk for arbeidet.

– Dermed har vi ikke brukt så mye penger på det. Men vi har måttet sette andre ting på vent, sier Lindanger.