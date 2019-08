– Ja, det kan kalles en revolusjon, sier teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero, Marius Gjelset.

Nye elektriske busser står på rekke og rad på terminalen til Unibuss på Alnabru i Oslo. I sommer ble 109 av dem levert fabrikknye, og de neste ni åra vil antallet trolig øke til over tusen.

Alle Oslos 1200 busser skal være utslippsfrie innen 2028, og slik det ser ut nå, tror kollektivselskapet Ruter at det er elbusser de vil satse på.

Drammen skal utvide sin elbuss-park fra seks til 31 innen utgangen av 2020. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Ved starten av året var det under 20 elbusser i Norge. Ved utgangen av 2020 vil det være opp mot 400, og tallet vil øke betydelig i åra etter det. Byene som satser friskest på elbusser nå er Bergen, Trondheim, Drammen, Hamar og Haugesund.

Men også bussene i Bodø og Ålesund skal bli elektriske.

Suser av gårde

– Den eneste lyden jeg hører i bussen er fra vifteanlegget og dørene, sier sjåfør Annstein Garnes. Jeg kan faktisk høre at folk snakker helt bakerst i bussen.

Slik var det ikke før. Dieselbussene med motor under baksetet overdøvet det meste.

Når den elektriske leddbussen drar på bortover gata, er det eneste som kommer ut av den, en susende lyd med et visst elektrisk preg. Rekkevidden på Oslo-bussene er ni mil.

Annstein Garnes i Unibuss får ikke fullrost elbussen nok. Rekkevidden på ni mil er nok til et halvt skift før den må lades. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det betyr at vi bruker omtrent tolv prosent av batterikapasiteten på en rute. Vi kan kjøre et halvt skift før vi må inn og lade.

Like etter kommer en av dieselbussene på samme sted, og lufta fylles av buldrende motorlyd, med partikkelutslipp på kjøpet.

I 2028 skal hele bussparken i Oslo og dagens Akershus være utslippsfri, det vil si rent elektrisk eller gå på hydrogen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg.

– Og når Oslo skal bli en nullutslippsby i 2030, betyr det at mange flere må kunne reise miljøvennlig i hverdagen, og la bilen stå.

Liker seg i førersetet

I Trondheim er Morten Holden sjåfør på en av de 36 elbussene som er satt inn i år.

– Det er veldig komfortabelt og trivelig å kjøre el, da vet du. Du kjenner momentet den har, og du bare triller. Det er den nye tiden som har kommet., og folk trives og koser seg og smiler, konstaterer han.

Trøndelag fylke har satt som krav at alle nye busser fra 2024 skal være klimanøytrale, det vil si elektriske eller gå på hydrogen.

Innføringen av elbusser i Trondheim har stort sett gått etter planen.

– Det har vært noen utfordringer med ladingen og oppstartsproblemer med det, men stort sett har det gått veldig fint, sier seksjonsleder for rutetilbud by i busselskapet AtB, Helene Heggheim.

Politikk og teknikk

– Der kommer det en elektrisk buss, og der står det enda en og tar inn passasjerer!

Marius Gjerset i Zero fryder seg over at elbusser inntar norske byer. Det skyldes politisk vilje og teknologisk modenhet, sier han. Foto: Zero

Det gnistrer i øynene på Marius Gjerset, som er teknologiansvarlig i miljøorganisasjonen Zero. Stadig flere elektriske busser ruller inn på Jernbanetorget i Oslo, det største kollektivknutepunktet i Oslo, der buss, trikk, tog og T-bane møtes.

Gjerset sier det er to grunner til at elbuss-boomen kommer nå.

– Vi fikk et politisk vedtak på Stortinget i 2015 som sa at kollektivtrafikken i Norge skal være så å si utslippsfri i 2025. Så er det slik at alle de store bussleverandørene kan levere elektriske busser, og dermed er det mulig å realisere det.

Flere fylker satser på biogass-busser i stedet for elbusser, blant annet Østfold og Vestfold. Men bio-bussene har utslipp av partikler, og er derfor ikke er utslippsfrie - bare fossilfrie.

Dyrere enn diesel i dag

Den såkalte pantografen, eller laderen for elbuss, i funksjon på terminalen til Unibuss på Alnabru i Osl. Foto: Lars Håkon Pedersn / NRK

Ruter, som står for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, sier at prislappen på elbussene er 10-15 prosent høyere enn for diesel.

Det er en utfordring, sier materiellansvarlig i Ruter, Jon Stenslet.

– Men vi forventer at det blir billigere, sakte, men sikkert, mot 2025. Når markedet for batterier og elbusser har blitt modent, blir det vesentlig billigere enn å kjøre diesel.