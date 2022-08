– Dette er helt håpløst. I en time i kveld vil strømprisene være 4 euro per kilowattime, sier Marek Lemsalu i Tallinn i Estland.

Tall fra NordPool, den nordiske børsen for omsetning av elektrisk energi, viser at spotprisen på strøm vil være svært høy i de baltiske landene i dag, onsdag.

Mellom 17 og 18 kommer den til å være hele 40 kroner i Estland, Litauen og Latvia.

Marek Lemsalu. Foto: Privat

Det betyr at en dusj på ti minutt i dette tidsrommet, vil koste rett i underkant av 250 kroner.

Onsdag setter strømprisene i Norge nye rekorder, men Norge ligger likevel en del under Estland. I Tromsø vil spotprisen på en kilowattime i samme tidsrom være på 1,41 øre, uten moms, nettleie og avgifter.

Dermed vil prisen på en ti minutters dusj være i underkant av én krone.

– Det er helt ellevilt, sier kraftanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

40 kroner er makstaket som er satt på NordPool-børsen. Ifølge Lilleholt settes det så høyt for å begrense at markedet tar helt av.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Value Insight. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Det skal være så høyt at det omtrent ikke skal være behov for å bruke det. Når dette oppnås, må taket løftes ytterligere, sier Lilleholt.

Ikke nok strømproduksjon

Taket økes nå til 50 kroner per kilowattime.

– Uten at det ville hjulpet i denne situasjonen. Det er i praksis ikke nok strømproduksjon tilgjengelig i de baltiske landene nå, sier administrerende direktør i Lyse produksjon, Sindre Ims.

Det er kraftprodusentene som balanserer markedet. De som melder inn at de skal bruke strøm, bruker strøm uansett hvilken pris de skal betale. Om det ikke er nok strømproduksjon, vil prisen treffe taket.

Ifølge Ims er en av grunnene til den høye strømprisen i de baltiske landene at det mellom 17 og 18 onsdag skal være vedlikehold på enkelte kraftverk.

– I de konkrete timene er det også lite vind, så den bidrar nesten ingenting. Det var ikke nok produksjon tilgjengelig. Og da får du prisen på 4000 øre, sier han.

Får strømstøtte i Estland

Marek Lemsalu, med en fortid i norsk eliteserie for Bryne og Start, driver i dag et eget selskap i den estiske hovedstaden Tallinn. Han sier den regjeringen tirsdag informerte om at det ville bli innført en strømstøtte også i Estland.

Marek Lemsalu, her fra tiden i Bryne mellom 2002 og 2005, i duell med Roar Strand. Lemsalu, som bor i Tallinn, må mellom 17 og 18 onsdag betale 40 kroner per kilowattime. For Roar Strand i Trondheim er det 50 øre for spotprisen i samme tidsrom. Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Det kommer en slags støtte som skal gjelde fra 1. oktober til 31. mars. Den skal gjøre at staten betaler strømmen som overstiger en viss sum, sier Lemsalu.

Onsdag er det så varmt at Lemsalu mener den høye strømprisen ikke vil være et stort problem.

– Hele internett her er egentlig fylt med meldinger fra folk som sier at alle må skru av elektrisiteten mellom 17 og 18 i dag. Det er ikke bra. I sommer har det vært slik at om man ikke har brukt huset sitt, har man likevel fått like stor strømregning som på vinteren i fjor. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig, sier han.

I Tromsø koster strømmen 1,43 øre per kilowattime (uten moms, nettleie og avgifter). Foto: Marianne Løvland/Scanpix

Kan få samme situasjon i Norge

Både Ims i Lyse og kraftanalytiker Lilleholt mener det er en teoretisk mulighet for at vi kan se disse prisene i Norge også.

Ims påpeker at vi imidlertid er langt fra en slik situasjon i Norge nå.

– Det er ikke utenkelig at det skjer dersom veldig store deler av produksjonsapparatet er utilgjengelig i en periode. Men det er ikke realistisk, sier han.

– Men om jeg i august 2020 hadde spurt deg om det var sannsynlig at strømprisene ville være på over seks kroner kilowattimen i 2022, hva ville du ha svart da?

– Da hadde jeg nok sagt at det var ekstremt usannsynlig. Jeg så ikke dette komme, sier han.

– Hva tenker du om prisene vi ser i Norge og i Europa nå?

– Det er katastrofale priser. Både for Norge, Europa og hele samfunnet. Men vi i Norge betaler i alle fall til oss selv med gode støtteordninger. I europeisk sammenheng er det ikke vi som lider, sier han.