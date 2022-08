Regnet har bøttet ned på både Sør- og Østlandet de siste par dagene.

Men hvis du hadde håpet at det ville sørge for lavere strømpriser, må du nok tro om igjen.

– Alt det regnet som kommer nå, blir nok brukt til å spare. Så det vil nok ikke påvirke prisen så mye, fordi man må sikre leveringssikkerheten til våren.

Det sier Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker og analysesjef i Value Insight.

Mye av nedbøren som kommer nå, må altså spares for å sikre at vannmagasinene ikke går tomme på litt lengre sikt.

– Prisnivået vil vedvare til neste vår, etter min mening, sier han.

Selv om høstregnet venter rundt svingen, vil det trolig ikke påvirke strømprisene særlig mye, tror kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Liten nedgang i sørvest

Hver uke legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut ferske tall som viser hvordan det står til i vannmagasinene.

På landsbasis økte fyllingsgraden i magasinene med 0,4 prosent i forrige uke, viser tallene fra NVE.

Men i Sørvest- og Sørøst-Norge, der strømmen er svindyr, gikk fyllingsgraden litt ned.

I Sørvest-Norge er fyllingsgraden nå nede i 50,1 prosent. Se tabellen under for full oversikt.

At det ble en liten nedgang, var ingen overraskelse for Lilleholt.

– Uka som var hadde vi en liten hetebølge i sør, så det er ikke rart at det var mindre mulighet for å fylle opp magasinene, sier han.

Så mye vann var det i magasinene Sted Fyllingsgrad Endring sist uke Hele landet 68,4 % + 0,4 % Sørøst (NO1) 67,8 % – 0,7 % Sørvest (NO2) 50,1 % – 0,3 % Midt-Norge (NO3) 88,0 % – 0,8 % Nord-Norge (NO4) 89,5 % + 2,2 % Vestlandet (NO5) 69,7 % + 0,4 %

Kan bli dyrere i Midt-Norge

I Midt-Norge ble det også litt mindre vann i magasinene. Nå er fyllingsgraden på 88 prosent.

Men det er faktisk gode nyheter, mener Lilleholt.

Vannmagasinene der har nemlig vært så fulle at det var fare for at man måtte slippe ut vann.

Den siste tida har strømprisen i området vært under 1 øre per kWh.

– I sum er utsikten at det ikke går så fullt i magasinene, så man kan løfte prisene, sier han.

Fortsatt håp

Selv om det er lite vann i magasinene, er det fortsatt håp for bedre tider, mener kraftanalytikeren.

– I Sør-Norge har vi knapt sett så lav fyllingsgrad, men det er ikke langt fra det vi har sett mange gange før. Så lave magasiner har man håndtert flere ganger tidligere, sier Lilleholt.

Høsten venter dessuten rett rundt svingen, og det er ofte gode nyheter for både vannmagasinene og alle som liker regn.

– Det er fortsatt en del måneder igjen før man ser de mest kritiske nivåene, for man kan få fylt opp magasinene i høst. Og det er den våteste årstida, forklarer Lilleholt videre.

Helst sier han fyllingsgraden bør opp på rundt 55 prosent før nyttår, så vinteren ikke blir for utfordrende.

Sparer på vannet

Onsdag kom også tall som viser at bare 3 prosent av kraftproduksjonen i Sør-Norge kommer fra vannmagasiner der vannet kunne ha blitt spart på.

– Dette er historisk lavt, sier en fornøyd olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Vannsparinga er med på å gjøre at forsyningssikkerheten også er bedre nå enn den var på starten av sommeren. Kraftprodusentene produserer også mindre strøm enn vanlig.

NVE-direktør Kjetil Lund mener tallene viser at kraftprodusentene nå har hørt på myndighetenes oppfordringer om å spare.

– Den lange trenden er at fyllingsgraden er på vei opp, og at produsentene holder tilbake, sier Lund.

Ny strømprisrekord – igjen

Torsdag settes det også ny strømprisrekord her i landet.

Høyest priser blir det i Sørvest-Norge. Mellom klokka 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 5,89 kroner med kilowattime (kWh).

Les mer: Ny strømprisrekord torsdag

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Sørøst-Norge blir prisen 4,43 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir prisen 0,25 kroner, i Nord-Norge blir prisen 0,015 kroner og i Vest-Norge blir prisen 3,41 kroner.

Sørvest-Norge får også den høyeste døgnprisen på strøm, med 5,26 kroner med kWh.