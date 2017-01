Norge kan få to Sjakk-VM

– Denne regionen er på mange måter gode til å arrangere og invitere til store konferanser. Her er også mange som er engasjert i sjakk som idrett. Derfor er det naturlig for meg å heie på dem som jobber for dette, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland.

Sjakkmiljøet i Stavanger kan sikre seg VM i lyn- og hurtigsjakk. Mesterskapet skal være i 2017 eller i 2018. Samtidig ønsker Oslo seg Sjakk-VM i 2018. Dermed kan Norge ende opp med to VM i sjakk på kort tid.

Norway Chess var tidlig ute og varslet at de var i dialog med Agon, som har rettighetene til Sjakk-VM, for å få neste Sjakk-VM til Stavanger i 2018. Under fjorårets Sjakk-VM i New York hadde styreleder Kjell Madland flere samtaler med Agon.

Etterpå kom også Oslo på banen.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener Stavanger er rett sted for Sjakk-VM 2018. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå varsler Norges Sjakkforbund i en pressemelding at kun hovedsteder vil bli vurdert til Sjakk-VM. De stiller seg bak Oslo som kandidat for 2018, og støtter samtidig Stavanger som vertsby for VM i lyn- og hurtigsjakk.

– Har alle forutsetninger

Rogalands fylkesordfører mener Stavanger har alle forutsetninger for å vinne fram.

– Vi har et flott fylke å invitere til. Samtidig er det veldig mange som er knyttet til sjakk. Jeg tror det vil bli veldig spennende å kunne få et VM her til fylket, sier Ege Tengesdal.

Sjakkforbundet følger tett prosessen til Agon i valget av hvem som får Sjakk-VM neste år. Ifølge Nesheim er Agon allerede i samtaler med andre steder som kan bli arrangørbyer.

– Asia er nevnt spesielt, men også byer i Europa. Her må ting skje raskt, det kan komme en avgjørelse når som helst. Skal Norge bli ansett som en seriøs søker må det nok være noe med substans på bordet i løpet av januar, sier Nesheim.

Gode sjanser

– Det som pågår nå er det mest seriøse siden Magnus Carlsen ble verdensmester første gang. Det var noen spede forsøk i 2014. Men nå er det tunge initiativ som vi støtter, sier Nesheim.

Styreleder Kjell Madland i Norway Chess er glad for støtten fra fylkesordføreren. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Agon sin vurdering er om Norge er et godt nok utstillingsvindu for selskapet, og om det er nok penger å hente her.

– Ellers er det ingen spørsmål knyttet til oss som arrangør fra Agon, for det har vi allerede bevist etter at vi har arrangert den sterkeste turneringen i verden gjennom flere år, sier styreleder Kjell Madland i Norway Chess.