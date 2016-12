Torsdag skal en gruppe entusiaster i samarbeid med Norges Sjakkforbund møte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV).

De skal prate om hvordan de skal sørge for at Magnus Carlsen kan få kjempe om neste VM-tittel på hjemmebane.

Sjakkforbundet har allerede fått 500 000 kroner til å utarbeide en søknad.

– Vi tror vi kan skape en fantastisk folkefest i Oslo og i Norge, sier generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Geir Nesheim til NRK.

Trenger penger

For det har vært sjakkfeber i Norge den siste tiden. Hver femte nordmann så finalekampen forrige onsdag, der Carlsen til slutt vant over Sergej Karjakin etter fire runder med hurtigsjakk.

– Vi har sett at sjakkinteressen er veldig stor. Vi tror at hvis mesterskapet kommer hit, så vil interessen bare øke ytterligere, sier Nesheim.

Selv om kommunen nå har gitt penger til en VM-søknad, er det langt igjen til de 40 millionene det antas at festen vil koste. Nå starter et intenst arbeid med finansiering og samarbeidspartnere.

– Dette blir krevende, men vi er optimister, sier Nesheim.

Ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte generalsekretær i Norges Sjakkforbund Geir Nesheim, torsdag for å lansere at Oslo ønsker VM i sjakk i 2018. Foto: Edin Babic / NRK

Beinhard konkurranse

Men det er flere som drømmer om å bringe VM til Norge. Sjakkmiljøet og reiselivsbransjen i Stavanger har allerede varslet at de drømmer om et VM i 2018.

I tillegg har flere andre internasjonale byer vist sin interesse.

– Vi vet at flere metropoler i Asia har vært inne i bildet. Men vi vet også at det ikke er inngått noen avtale ennå. Vi håper at vi med et sterkt initiativ skal komme først i køen og få mesterskapet hit, sier Nesheim.

Det er firmaet Agon som sitter på rettighetene til VM-kampene i sjakk. Nesheim håper de kan gi et svar på søknaden allerede i februar.

Men før den tid skal Magnus Carlsen først spille VM i hurtig- og lynsjakk i Qatar i romjulen. Mesterskapet kan du selvfølgelig følge på NRK og NRK.no. Første sending er klokken 12.45 mandag 26. desember.