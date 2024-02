– Lucas er populært bredt over landet, men Olivia var kun det mest populære i Viken. I Nord-Norge er Ella mest populært, og i Oslo er Hennie mest populært, sier Geir Axelsen, administrerende direktør i SSB.

Olivia har vært blant de ti mest populære jentenavnene siden 2015, men gikk for første gang helt til topps i 2023, viser den ferske navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det bibelske navnet Lucas har ligget på topplisten for guttenavn i 17 år og er navnet som har blitt gitt til flest barn i Norge i 2023.

Lucas lå på delt tredjeplass i fjor og lå sist gang på førsteplass i 2018.

Dette var de mest populære navnene i 2023 Topp ti jentenavn Topp ti guttenavn 1. Olivia 1. Lucas 2. Emma 2. Noah 3. Ella 3. Isak og Oliver 4. Leah 4. 5. Sofie 5. Kasper 6. Nora 6. Elias og Emil 7. Sofia 7. 8. Maja 8. Jakob 9. Alma 9. Oskar 10. Ada 10. Theodor

Navnestatistikken blir alltid en snakkis. Hvis du gikk glipp av hvilke navn som var mest populære i 2022, kan du lese deg opp her.

Axelsen i SSB mener vi blir påvirket av gamle navn i familien, medier og fødsler innen kongefamilien når det gjelder hvilke navn vi velger til barna våre.

– Hvis vi ser på hele listen, så har for eksempel Mia klatret raskt. Det lå langt nede, var populært på 70-tallet, og har nå klatret opp til 17. plass på listen.

Ønsker et originalt navn

På babykafé i Stavanger sitter Johannes von den Brincken og Christina Mosness med datteren sin.

– Jeg er fra Tyskland, så vi har valgt et navn som finnes både der og her i Norge. Vi synes begge at Sonja er et fint navn og vi kjenner ikke så mange som heter det. Vi synes det var et godt valg, sier von den Brincken.

Christina Mosness og Johannes von den Brincken på babykafe i Stavanger sentrum. Foto: Maja Mathisen / nrk

Selv om begge liker tradisjonelle navn, var det ikke bare enkelt å komme til enighet.

– Jeg synes det ofte kan være dobbeltnavn med litt rare kombinasjoner, mens jeg liker det jo litt enklere, sier Mosness.

For en del kan det ta lang tid å komme fram til et navn, da gjør Folkeregisteret én spesiell ting for å tvinge frem et navnevalg.

Og det var enkelte ting som var viktig for foreldrene da Sonja skulle få sitt navn.

Christina Mosness synes det var viktig at navnet til datteren ikke skulle være vanskelig å uttale. Foto: Maja Mathisen / NRK

– At det ikke er vanskelig å uttale og at det skal være lett å skrive. Det er greit å ha et navn som er enkelt å ta med seg videre.

Seniorrådgiver Anders Sønstebø i SSB forteller at ønsket om å velge mer uvanlige navn er blitt tydelig i statistikken.

Seniorrådgiver i SSB, Anders Sønstebø. Foto: per kristian lie lowe / Privat

– Prosentandelen som velger de vanligste navnene har sunket mye de siste hundre årene, og de siste tiårene. Vi ser en betydelig utflating på utspredning av navn.

Hvorfor ønsket om mer spesielle navn er større, tror navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er enkelt.

– De vil unngå forveksling i barnehagen og på skolen, og de vil også gjerne ikke være lik andre. Navnene skal gjerne uttrykke noe som sier noe spesielt om dem og barna.

Og det ser ut som folk ser tilbake i tid.

Navneforsker ved UiB, Ivar Utne. Foto: Marit Stensby / NRK

– Mange som tar kontakt med meg, har funnet navn som har vært brukt i Norge før. De spør om gamle lokale navn som for eksempel Ømjer, Erli, Løve, Irian og Kjønik.

Disse navnene er spådd å bli trendy i 2024

Navn med to vokaler etter hverandre ligger godt an på navnelistene.

– Eksempler på dette er Liam, Tobias, William, Leah, Olivia, Sofie, Sofia, Noah. Hvis navn har slike trekk, slår de godt an i tiden, sier Utne.

Navneforskerne ser på dette fra år til år, og har navnet steget veldig forutser de at det blir populært året etter også.

Navnetrendene kommer tilbake hvert hundrede år.

– Nå vil vi ikke lenger kalle ungen vår for Malin for eksempel, men Åse, Bjørn og Nils vil være mer populært. De navnene er det få som heter, så det kan man regne med at snart kommer i bruk, forteller Utne.

Vi ser at navnet Bjørn er langsomt på vei opp, etter sin navnetopp rundt 1950. Navet Åse steg spesielt etter 2010, og er fortsatt på vei oppover. Grafen til navnet Nils har vært dalene helt fram til etter 2000, hvor den langsomt begynte å stige.

Hvorfor blir noen navn populære?

Sønstebø sier at det de har sett tidligere er at vi har arvet en del fra Sverige. Vi henter også mer og mer fra andre deler av verden, hvor Sverige ofte er før oss i utviklingen.

– Noe overraskende de fant i Sverige i fjor var at navnet Nils dukket opp på topplisten. Navnet klatret seg oppover på grunn av en idrettsstjerne Nils van der Poel vant OL-gull i Beijing 2022, forteller Sønstebø.

Sønstebø sier at den samme tendensen kan skje i Norge også. Han tror at navnet Maren kan bli populært om et par år etter at hun la opp hoppkarrieren og fikk prisen «årets navn» på idrettsgallaen i Trondheim i år.

Siden 2000 har Nora vært på navnetoppen i Norge hvert eneste år. Hvorfor blir noen navn værende, og hvorfor faller noen navn ut like raskt som de klatret inn på navnelista?

Hva kommer navnetrendene av? Ekspander/minimer faktaboks Navneforsker Ivar utne mener trendene kommer av flere ting: Internasjonal påvirkning. Flere foreldre bruker nå navn som kommer fra andre land enn bare Norden. Foreldre finner sjeldne navn i andre land, for eksempel når de er på ferie, på nettsider, eller i sanger. Folk henter navn som er passe utdødde. Når det har gått rundt 100-120 år siden navnet hadde sin barnetopp, kommer navnet tilbake. Lyder. Det må passe med en del lyder til en hver tid. Nå kan vi se mye av konsonantene L og M, det er typisk for vår tid. Halvparten av navnene som har vært hundre på topp de siste årene har bokstaven “L” i seg.