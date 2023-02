Onsdag morgen annonserte Statistisk sentralbyrå topp 10-navnelisten for 2022.

Nykommere på listetoppen for jenter er Iben og Sara. På guttesiden er Teodor en nykommer.

Disse navnene var mest populære i 2022 Jenter Antall Gutter Antall 1. Nora/Norah/Noora 359 1. Jakob/Jacob 414 2. Emma 337 2. Noah/Noa 414 3 Olivia 331 3. Emil 405 4. Ella 326 4. Lucas/Lukas 405 5. Sofie/Sophie 315 5. Oliver 382 6. Leah/Lea 288 6. Isak/Isac/Isaac 381 7. Frida 269 7. William 348 8. Iben 266 8. Filip/Philip/Filip/Phillip 343 9. Sofia/Sophia 266 9. Aksel/Axel 321 10. Sara/Sarah/Zara 262 10. Theodor/Teodor 321

Jakob har gjort et byks fra 9. plass i 2021, til delt førsteplass med Noah som det mest populære guttenavnet i 2022.

Navnet Jakob var svært populært i Norge på slutten av 1800-tallet, men dalte i popularitet fram mot 1950-tallet.

Med årets delte førsteplass, er dette fjerde året Jakob havner på topp siden 2017, skriver SSB.

Gamle, norske navn på vei tilbake

Asgeir Sjøberg er faren til Oskar, som går i IMI barnehage. Han sier de tenkte både norsk og internasjonalt da de skulle bestemme seg for navn.

– Det er veldig kjekt at alle kan uttale navnet, også i utlandet. Samtidig er han litt oppkalt etter meg også, sier han.

Asgeir Sjøberg sammen med sønnen Oskar. Foto: Einar Espeland / NRK

Barnehagebarna NRK møter i IMI åpne barnehage i Stavanger heter både Mina, Sofie, og Henrik. Alle de tre har tidsriktige og populære navn, men blant barnehagebarna finner vi også Agnes, Else og Robert. Navn med lange tradisjoner i Norge.

Nå sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen at de urnorske navnene kommer snikende tilbake mot topplistene.

– Vi ser at gamle nordiske navn begynner å komme tilbake. Navn som var mye brukt for hundre år siden, som Einar, Ingrid, Olav, Sigurd og Astrid, sier navneforsker Utne.

De 10 mest populære jentenavnene i 1922 Ekspandér faktaboks Ruth Solveig Gerd Anna Ingrid Astrid Inger Else Åse Mary

NRK møter også en mor i barnehagen. Judit sier det viktigste for dem da de skulle velge navn på den lille, var at det skulle være et navn som var kort og som begge syntes var fint.

– Så da ble det Åse. Jeg tror både meg og min mann er litt tradisjonelle av oss. Det er kanskje litt gammeldags, men jeg tror ikke det var helt ubevisst av oss å velge et litt norsk navn, sier hun.

Erling Braut Haaland har blitt et sportsidol. Samtidig har navnet Erling norrøn opprinnelse. Det er ikke utenkelig at navnet vil bli mer populært i årene som kommer. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Flere vil ha unike navn

Selv om 1,4 prosent som fikk navnet Nora i 2022, var det mange som valgte å gi barnet sitt et navn de var helt alene om i fjor.

Nesten 8 prosent av navngitte jenter fikk et helt unikt navn, mens det var 7 prosent for guttene, skriver SSB.

Fra 2021 til 2022 økte listen over forskjellige typer navn med 5 prosent.

– Selv om det ikke nødvendigvis er de største endringene i topplistene, så ser vi at flere og flere velger sjeldnere navn. Det er ikke unaturlig å anta at vi er i en periode der individet får mer plass, sier Anders Sønstebø til SSB.

Vil ikke at barnet skal ha politiske navn

For hundre år siden dominerte de norske navnene topplistene. Det er det mindre sjanse for at skjer i nyere tid, sier Utne.

– Det er på grunn av medieinnflytelse fra flere land. Vi blir også inspirert av sportsidoler, film og kjendiser når vi skal velge navn, forklarer navneforskeren.

De 10 mest populære guttenavnene i 1922 Ekspandér faktaboks Arne Kåre Olav Odd Hans Gunnar Per Rolf Ole Knut

– Hva med politikere?

– Mange politikere er mellom 40 og 60 år, og det er navn som man uansett ikke ville kalt barna nå, poengterer han.

Likevel sier han at Trygve og Erna kunne ha blitt populære navn igjen, siden det er en stund siden de ble mye brukt.

– Men jeg tror folk helst vil unngå å poengtere at de har noe med politiske partier å gjøre, sier han.

Vi kommer neppe til å se navn som Audun, Trygve, Jonas og Erna på navnetopplistene de neste årene. Foto: Vidar Ruud

Rogaland og Agder skiller seg ut

Bibelske og engelske navn har også vært populære i Norge de siste 10–20 årene.

– Det økte fra 1970-80-årene og utover. De fleste navnene som blir gitt til barn er navn som vi deler med store deler av Europa, blant annet de bibelske, sier Utne.

Fem av ti på topp på guttesiden de siste 20 årene, har vært bibelnavn.

– Bibelske navn holder veldig godt stand, og det er stadig vekk utskiftninger. Det kommer stadig vekk nye sigende til, som Jakob, Lukas, Isak og Markus.

Utne forteller at spesielt Rogaland og gamle Vest-Agder skiller seg ut når det gjelder bruk av navn fra bibelen.

– I 2021 var det sju av ti på topp på guttesiden i Rogaland som var bibelske. Navn fra bibelen blir mer brukt i Rogaland og Vest-Agder enn ellers i landet.

Jakob toppet også listene i 2019:

Navnene som forsvinner

Selv om mange navn kommer tilbake igjen, rett over hundre år etter at de forrige gang var populære, er det noen navn som sannsynligvis er på vei ut, ifølge SSB. Dette er navnene som er i ferd med å svinne hen:

Kvinner:

Halfrid

Berta/ Bertha

Hjørdis

Aagot

Thorbjørg

Borgny

Odlaug

Alfhild

Vally

De 10 mest populære jentenavnene i 1890-1899 Ekspandér faktaboks Anna Marie Ingeborg Martha Olga Jenny Margit Inga Borghild Karen

Menn:

Gunleif

Norvald

Herold

Gunvald/ Gunnvald

Ingolf