– Her blir jeg jo nærmest blendet når jeg går forbi. Det er svært frustrerende. Det er som et sirkus.

Det sier byantikvar Hanne Windsholt. Hun går langs Vågen i Stavanger. Det er mørkt, men lysene fra utesteder, bedrifter og restauranter slår mot henne.

Byantikvar Hanne Windsholt har ikke lys spesielt som fagfelt, men lys påvirker det historiske bymiljøet, som hun er satt til å bidra til å bevare.

Hun har holdt interne innlegg om temaet i kommunen og er personlig opptatt av temaet.

– Vi trenger en visuell rehabilitering. En lysavrusning. Vi har vent oss til mer og mer lys ganske langsomt. Nå er det et kaos av belysning. Det er ikke bra for verken folk, fe eller naturen, mener hun.

Byantikvar Hanne Windsholt vil ha mindre lys i Stavanger. – Det er som et sirkus. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Lys forurenser

Hun snakker om lysforurensing. Det handler om unødvendig bruk av kunstig lys.

Mange forskningsrapporter har allerede påpekt at for mye kunstig lys om natten er skadelig for naturmangfoldet, ikke minst for mange insekter.

Det kan forstyrre nattesøvn og døgnrytme hos mennesker, og samtidig har det en estetisk side.

Hun får støtte av Helga Iselin Wåseth. Hun er stipendiat og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Helga Iselin Wåseth. Foto: Marit Sommervold

Hun skriver en doktorgradsavhandling nå som handler om utendørs belysning, og hvordan det påvirker naturmangfold.

– På verdensbasis øker lysforurensingen med 2 prosent hvert år. Det bør komme en regulering på nasjonalt nivå, gjerne gjennom forurensningsloven. Nå regulerer vi alle andre elementer som er skadelige for miljøet. Da er det på høy tid at også lysforurensing blir regulert, sier hun.

Dimmer 22.000 lyspunkter

Stavanger er en av få kommuner i landet som har laget en egen lysplan. Den har tidligere vunnet Norsk lyspris.

Det er allerede innført en dimmetabell for gatebelysning, der lysene gradvis dimmes utover kvelden og natten til 40 prosent.

– 22.000 lyspunkter i kommunen skal bli dimmet om natten, fra 100 prosent tidlig om kvelden, til 40–50 prosent nattetid.

Samtidig er blålig lys skiftet ut med et mer behagelig gulaktig lys.

Dimmingen skal også skje på turstiene, og det kan også bli aktuelt å skru lyset helt av på turstier som ikke har så høy menneskelig aktivitet, og der naturhensyn veier tyngre. Det er imidlertid ikke avgjort enda.

Claus Sigurd Petersen er prosjektleder for lysplanen i Stavanger Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Tryggere med gatelys

Det er det ikke alle som er fan av.

– Det er litt skummelt uten lys. Vi vil ha lys. Uten ville vi ikke sett noe. Vi føler oss mye tryggere med gatelys, sier ungdommene Tina Thornes og Amelia Peksik.

– Kan det bli for mye lys?

– Nei, det syns vi ikke, sier de.

Rosa Sløyfe har gjort at landemerket Ullandhaugtårnet i Stavanger har blitt farget rosa i flere år.

Det vil det ifølge Petersen også nå bli en slutt på, noe byantikvaren er svært fornøyd med.

– Det er mange gode helseformål, men hvilken farge har hjerteinfarkt? Eller ME? Det er absurd at en eller to gode formål får oppmerksomhet, sier byantikvar Windsholt.

