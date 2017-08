Nå må den nye broen asfalteres på ny

I november 2015 var flere tusen personer samla til folkefest da Sandsfjord bro omsider stod ferdig. Broen erstatter ferjesambandet Sand-Ropeid. Dette er landets aller høyeste bro, med en seilingshøyde på 64 meter.

Alt samme vinter ble vegvesenet oppmerksom på at asfaltkvaliteten ikke var tilfredsstillende, og har fulgt situasjonen nøye, skriver Suldalsposten.

Tor Arne Thorsen i Statens vegvesen. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi har sett at kvaliteten er for dårlig. Altfor mange småsteiner i asfalten løsner i forhold til trafikken på broen, sier Tor Arne Thorsen, prosjektleder for Sandsfjordbroen i Statens vegvesen til avisa.

Han frykter at det skal danne seg groper veibanen, og derfor er det nå klart for asfaltering onsdag og torsdag neste uke.

– Dette er en reklamasjonssak og entreprenøren skal nå i gang med arbeidet, sier Thorsen.

Eksisterende asfalt skal freses bort, og helt nytt dekke legges på.

Det blir manuell dirigering av trafikken på stedet, og broen blir ikke stengt mens arbeidet pågår. Bilister må regne med at det blir noe ventetid.