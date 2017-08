Mona ble satt på gangen i sin egen erstatningssak

NRK har i sommer omtalt Mona Anita Espedals kamp for erstatning etter en oppvekst i et voldelig hjem.

Mens broren til Mona fikk 1,3 millioner kroner i erstatning fra Sandnes kommune, fikk hun null fordi hun ikke hadde nok varige mén. Etter at NRK omtalte saken ville politikerne i likevel kommunen tilby erstatning. Mandag valgte formannskapet i kommunen å følge rådmannens innstilling på drøyt halvparten av hva broren fikk.

Men behandlingen av saken skjedde uten at Mona fikk være til stede.

– Men det er jo min sak og handler om meg, sa hun til politikerne under formannskapsmøtet.

Det ville politikerne ikke høre på, og Mona fikk ikke være til stede på behandlingen av sin egen sak.

- Jeg ble løftet opp etter veggen og kvelt Du trenger javascript for å se video.

– Vi må følge loven

​Hun reiste seg og fortalte at advokaten hadde fortalt henne at hun hadde lov til å være til stede, men det hjalp ikke. 28-åringen og NRK ble dermed vist ut av møtet.

– Det er slik loven er, beklager, svarer ordfører Stanley Wirak.

– Det virker litt spesielt, men vi må rett og slett følge loven. Det var ikke bare Mona som var involvert i saken, men andre også, og etter råd fra kommuneadvokaten ble det slik. Vi har full åpenhet om resultatet, utdyper ordføreren ovenfor NRK.

Han viser til kommunelovens paragraf 31 og forvaltningslovens paragraf 13.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet, sier Mona ute på gangen.

Det var bred enighet om at Mona bør får erstatning i Sandnes kommune da NRK spurte: Ordføreren legger seg flat: – Unnskyld, Mona

Til NRK sier Mona at hun ville klage inn avgjørelsen formannskapet fattet, da de sendte hun på gangen under behandlingen av saken.

Vokste opp i et voldelig hjem

Bakgrunnen for dagens vedtak i formannskapet i Sandnes er at 28 år gamle Mona vokste opp i et voldelig hjem i Sandnes på 90-tallet. Selv om barnevernet fikk flere bekymringsmeldinger fra skole, barnehage og naboer om at barna ble mishandlet, tok det nesten syv år før de grep inn.

– Vi har bestemt å tilby det samme vi har gitt andre barnehjemsbarn i den kommunale oppreisningsordningen, altså 725.000. I tillegg dekker vi saksomkostninger, sier Stanley Wirak.

– Jeg er jo selvfølgelig veldig glad for at de gir meg et tilbud, men behandlingen oppi dette er skammelig, uttaler Mona.

Etter møtet møttes ordføreren og Mona på gangen i Sandnes rådhus. Wirak ønsket å benytte anledningen til å si unnskyld ansikt til ansikt.

– På vegne av Sandnes kommune vil jeg igjen beklage at vi ikke grep fatt i din sak, og at vi unødig forlenget din vanskelige tid med tre år.

Wirak sier bakgrunnen for utregningen av summen handler om presedens.

– Vi har gitt samme beløp til mange andre, så hadde vi gitt deg mer så hadde vi hatt det gående, sier han.

Ønsker å endre regelverket

I tillegg til å kjempe for egen sak har Mona jobbet for å endre regelverket slik at andre skal slippe å ta kampen slik hun har. I forrige uke var hun i Oslo og fikk ja fra alle partiene på Stortinget for gjennomgang av regelverket. Stå på viljen til Espeland har imponert politikerne i Sandnes.

– Det at hun har tatt den kampen og er så tøff tar jeg av meg hatten for. Jeg håper hun lykkes, sier Thor Magne Seland, gruppeleder for Høyre i Sandnes.