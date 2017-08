Oddny Helen Turøy, gruppeleder KrF i Sandnes og 1. nestleder KrF Rogaland: Her høres det helt rimelig ut med en moralsk oppreisning. Nå møtes ikke bystyret før til høsten, men noen må løfte denne saken, og KrF vil gjøre det. Det gjør vondt. Dette er forferdelig sak, ingen skal oppleve en sånn type barndom. Disse barna og mange har gitt beskjed og barnevernet har ikke fulgt opp. Barnevernet i Sandnes har sviktet disse barna. Saken blir viktigere enn politikken i denne saken, her må vi gå i sammen.

Tore Andreas Haaland, gruppeleder Frp i Sandnes: Dette er en kjempevanskelig og omfattende sak. Den er ikke ferdig behandlet i rettsvesenet, men i alle sånne saker kan det være grunnlag for moralsk oppreisning. Hvis det er grunnlag for det så kan vi fremme en sånn sak om denne saken.

Heidi Bjerga, Sandnes SV og gruppeleder Rogaland SV: Det bør absolutt være aktuelt med en moralsk erstatning i denne saken. Jeg kan ikke skjønne at det skal være nødvendig med en rettssak når kommunen selv sier de har sviktet Mona. Når kommunen blir anbefalt å flytte ut Mona, men venter tre år med å gjøre det ... Vi kan ikke bare legge standardiserte regler, vi må løfte opp og følge opp politisk. Det må være skadelig når barn er redde for å gå hjem i mange år. Vi må prøve å unngå en rettssak i respekt for hva Mona har opplevd. Jeg vil be om en orientering på det første Formannskapet etter sommeren.

Erlend Kristensen, Miljøpartiet de Grønne: Det er tydelig at her burde vi gitt en moralsk oppreisning, fått til en minnelig ordning som var det beste for Mona og kommunen sånn at vi kunne unngått en rettssak. Jeg har lyst å ta opp denne saken. Dette burde vi kunne bli enige om i hele bystyret. Vi bør ikke behandle sånne saker politisk stadig vekk, men denne er så uvanlig og spesiell at vi bør kunne gjør unntak. Vi bør finne en løsning og gi en utvetydig unnskyldning fra et samlet bystyre i Sandnes.

Tove Frantzen, Venstre: Vi må se på en moralsk oppreisning. Jeg ser absolutt ikke bort ifra at det bør bli en løsning. Her har vi en sak der to søsken har opplevd det samme, men blitt behandlet veldig ulikt. Det oppleves ikke riktig. Vi må få en rettferdig behandling.

Thor Magne Seland, gruppeleder Høyre: Denne saken kjenner vi nå bare gjennom media, men de opplysningene vi har til nå, viser veldig klart at dette er en sak vi bør finne en løsning på. Det moralske aspektet er veldig klart og tydelig i alle fall. Her jo kommunen innrømt at her har de ikke gjort jobben sin. Det er de helt tydelig på. Så har kommunen valgt å gi erstatning til en av disse barna og valgt å la være å gi erstatning til et annet barn ut fra hva vi selv definerer som skade. Det vi må være klare over i slike saker er at her kan det være skader som ikke nødvendigvis synes og jeg synes det er helt på sin plass at vi får en sak på dette og får løst denne saken uten å nødvendigvis gå i en rettssak.

Sofie Margrethe Selvikvåg, gruppeleder Senterpartiet: Jeg stiller meg hundre prosent bak ordføreren og er veldig glad for en uforbeholden unnskyldning. Nå er saken på et godt spor, og vi ser gjerne for oss at den løser seg uten en rettssak.

NRK har også vært i kontakt med gruppeleder for Arbeiderpartiet i Sandnes, Annelin Tangen, men ordføreren svarer i denne saken som både Ap-politiker og ordfører.