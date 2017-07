Ordføreren legger seg flat: – Unnskyld, Mona

– Det er veldig trist at Mona har hatt en slik barndom, at samfunnet ikke har gjort det rette, sier ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes kommune.

Han har lest om jenta som tapte barndommen. Fra hun var fire år til hun var ti gikk Mona fra voksen til voksen for å be om hjelp. Hun fortalte om volden og mishandlingen hun opplevde hjemme. Lærere, barnehageansatte, naboer og andre ga beskjed til barnevernet, men det tok likevel nesten sju år før de virkelig grep inn og overtok omsorgen for Mona og søsknene hennes.

For to år siden søkte Mona og et av søsknene om erstatning fra kommunen fordi barnevernet ikke grep inn tidligere. Broren fikk 1,3 millioner kroner. Mona fikk 0. Til tross for at barnevernet erkjente at de burde ha grepet inn før, i alle fall tre år før de gjorde. For Mona hadde ikke nok varige mén, ifølge en utredning fra sakkyndig.

Saken har opprørt mange, alt fra fagfolk til politikere i andre kommuner og Stortinget, siden Mona stod frem hos NRK for en drøy uke siden. Flere politikere, blant annet nestleder i KrF, har tatt til orde for å endre regelverket for å gi Mona erstatning.

Nå vil politikerne i Sandnes gjøre opp.

Moralsk oppreisning

– Jeg mener at vi har et moralsk ansvar her selv om vi ikke har et juridisk ansvar, sier ordføreren. Nå vil han ta grep.

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak, rekker nå ut en hånd til Mona Anita Espedal. – Unnskyld på vegne av Sandnes kommune. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er fritt for oss politikere å vurdere dette på en annen måte. Jeg håper at vi etter ferien kan sette oss i sammen og finne en ordning som Mona Anita kan leve med og som er en god ordning for alle.

– Du snakker om både erstatning og unnskyldning?

– Jeg sier unnskyld allerede i dag. Vi burde grepet inn lenge før vi grep inn. Nå er dette mange, mange år siden, og jeg vil understreke at barnevernet i Sandnes i dag er veldig bra. Dette tror jeg ikke kunne ha skjedd i dag. Det er imidlertid ingen unnskyldning, sier Wirak og fortsetter.

– Når vi gjør så grove feil som dette skal vi si unnskyld. Jeg sier rett ut at her har vi sviktet. Så må vi finne en ordning sånn at vi kan kompensere for den svikten og den smerten hun har hatt.

Se Mona Anita Espedal fortelle litt av sin sterke historie.

Overrasket

Over to år etter at hun tok opp erstatningssaken, og 24 år etter at barnevernssaken hennes starten i kommunen, får Mona Anita Espedal endelig den uforbeholdne unnskyldningen hun hadde drømt om.

– Nei?! Tuller du? svarer hun da hun får opplysningene om hva ordføreren har sagt.

– Jeg er helt sjokkert.

Når sjokket legger seg utdyper hun.

– Først ble jeg helt sjokkert, men veldig glad. Jeg føler at jeg endelig kan våge å ha et lite håp om å bli trodd og hørt. Jeg setter pris på at han i det minste har gitt meg en oppriktig unnskyldning. Og jeg e veldig glad for at han vil gi erstatning. Jeg håper saken vil bli rettferdig, sier Mona.

Mona Anita Espedal hos farmor Solveig, som hun bodde hos etter at hun flyttet hjemmefra. Foto: Anders Fehn / NRK

Vil unngå rettssak

Status i saken nå er at Mona har stevnet kommunen og en rettssak er foreløpig berammet i november. Ordføreren håper at denne kan unngås.

– Jeg har diskutert i dag med kommuneadvokaten og barnevernssjefen. Etter ferien kaller vi inn partene, Mona Anita og advokaten, og ser om vi kan gå over på et annet spor enn det juridiske, sier Wirak.

Høyres gruppeleder i Sandnes, Thor Magne Seland, er enig med ordføreren og vil finne en løsning på saken med Mona utenom rettsapparatet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han vil også diskutere saken med de andre gruppelederne i Sandnes. En ringerunde NRK har gjort viser at det er tverrpolitisk enighet om saken.

Han får støtte fra lederen av det største opposisjonspartiet i Sandnes, Høyre, Thor Magne Seland.

– Jeg synes det er helt på sin plass at vi løser dette uten en rettssak. Det moralske aspektet er veldig klart og tydelig. Kommunen har innrømt at de ikke har gjort jobben sin, sier Seland.

Dette sier de andre politikerne i Sandnes Ekspandér faktaboks Oddny Helen Turøy, gruppeleder KrF i Sandnes og 1. nestleder KrF Rogaland: Her høres det helt rimelig ut med en moralsk oppreisning. Nå møtes ikke bystyret før til høsten, men noen må løfte denne saken, og KrF vil gjøre det. Det gjør vondt. Dette er forferdelig sak, ingen skal oppleve en sånn type barndom. Disse barna og mange har gitt beskjed og barnevernet har ikke fulgt opp. Barnevernet i Sandnes har sviktet disse barna. Saken blir viktigere enn politikken i denne saken, her må vi gå i sammen. Tore Andreas Haaland, gruppeleder Frp i Sandnes: Dette er en kjempevanskelig og omfattende sak. Den er ikke ferdig behandlet i rettsvesenet, men i alle sånne saker kan det være grunnlag for moralsk oppreisning. Hvis det er grunnlag for det så kan vi fremme en sånn sak om denne saken. Heidi Bjerga, Sandnes SV og gruppeleder Rogaland SV: Det bør absolutt være aktuelt med en moralsk erstatning i denne saken. Jeg kan ikke skjønne at det skal være nødvendig med en rettssak når kommunen selv sier de har sviktet Mona. Når kommunen blir anbefalt å flytte ut Mona, men venter tre år med å gjøre det ... Vi kan ikke bare legge standardiserte regler, vi må løfte opp og følge opp politisk. Det må være skadelig når barn er redde for å gå hjem i mange år. Vi må prøve å unngå en rettssak i respekt for hva Mona har opplevd. Jeg vil be om en orientering på det første Formannskapet etter sommeren. Erlend Kristensen, Miljøpartiet de Grønne: Det er tydelig at her burde vi gitt en moralsk oppreisning, fått til en minnelig ordning som var det beste for Mona og kommunen sånn at vi kunne unngått en rettssak. Jeg har lyst å ta opp denne saken. Dette burde vi kunne bli enige om i hele bystyret. Vi bør ikke behandle sånne saker politisk stadig vekk, men denne er så uvanlig og spesiell at vi bør kunne gjør unntak. Vi bør finne en løsning og gi en utvetydig unnskyldning fra et samlet bystyre i Sandnes. Tove Frantzen, Venstre: Vi må se på en moralsk oppreisning. Jeg ser absolutt ikke bort ifra at det bør bli en løsning. Her har vi en sak der to søsken har opplevd det samme, men blitt behandlet veldig ulikt. Det oppleves ikke riktig. Vi må få en rettferdig behandling. Thor Magne Seland, gruppeleder Høyre: Denne saken kjenner vi nå bare gjennom media, men de opplysningene vi har til nå, viser veldig klart at dette er en sak vi bør finne en løsning på. Det moralske aspektet er veldig klart og tydelig i alle fall. Her jo kommunen innrømt at her har de ikke gjort jobben sin. Det er de helt tydelig på. Så har kommunen valgt å gi erstatning til en av disse barna og valgt å la være å gi erstatning til et annet barn ut fra hva vi selv definerer som skade. Det vi må være klare over i slike saker er at her kan det være skader som ikke nødvendigvis synes og jeg synes det er helt på sin plass at vi får en sak på dette og får løst denne saken uten å nødvendigvis gå i en rettssak. Sofie Margrethe Selvikvåg, gruppeleder Senterpartiet: Jeg stiller meg hundre prosent bak ordføreren og er veldig glad for en uforbeholden unnskyldning. Nå er saken på et godt spor, og vi ser gjerne for oss at den løser seg uten en rettssak. NRK har også vært i kontakt med gruppeleder for Arbeiderpartiet i Sandnes, Annelin Tangen, men ordføreren svarer i denne saken som både Ap-politiker og ordfører.

– Har fått mye støtte

28-åringen forteller at hun har fått mye støtte etter at hun fortalte historien sin i offentligheten.

– Responsen har vært overveldende. Ukjente folk har tatt kontakt og gitt meg pengebidrag for å hjelpe meg med saken. Folk har fortalt sine egne historier, sagt at de støtter meg og heier på meg. Jeg har vært rørt og glad, sier hun.

Og nå kommer også responsen som hun har ventet på. Fra kommunen.

Mona forteller at hun har følt at hun har blitt sviktet gang på gang og ikke blitt hørt. Da barnevernet til slutt grep inn i saken, var de helt klare på at forholdene hun hadde varslet om hadde vært ille.

– Å ikke bli hørt gjennom en sånn barndom, gjør noe med en person. Jeg er litt redd for å innse at jeg faktisk blir hørt nå. Jeg har blandede følelser rundt det, men det betyr utrolig mye for meg. Når sjokket går over, så vil jeg nok føle lettelse.

Mona er klar på at erstatningen hun blir tilbudt må føles rettferdig, spesielt med tanke på hvordan saken har blitt behandlet frem til nå. Hun ser frem til å møte politikerne og kommunen og håper å unngå en opprivende rettssak.

– En rettssak vil bli grusom. Det vil rive opp minner, ting jeg har fortrengt, ting jeg ikke vil snakke om. Det er snakk om en hel barndom som jeg har blitt frarøvet, sier hun.