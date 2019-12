Mistenkelig dødsfall: Politiet har startet drapsetterforskning

– Politiet har nå mottatt første tilbakemelding fra obduksjonen. Den styrker mistanken om at vi står overfor et drap, sier Bjørn Kåre Dahl, leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet møtte tirsdag ettermiddag pressen etter at en 44-åring fra Bryne ble funnet død på Regestranden i 16-tiden mandag.

Mannen ble funnet av forbipasserende, og omstendighetene rundt likfunnet gjorde at politiet tidlig etterforsket dødsfallet som mistenkelig.

Tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at de mistenker at mannen kan ha blitt drept. Den siste sikre observasjonen av ham var søndag ettermiddag på kjøpesenteret M44 på Bryne.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva det er som styrker mistanken om drap, eller gi noen detaljer fra den foreløpige obduksjonsrapporten.

Etter det NRK erfarer skal mannen ha blitt funnet med synlige skader på kroppen.

STARTET DRAPSETTERFORSKNING: Bjørn Kåre Dahl sier at politiet har innledet drapsetterforskning etter likfunnet mandag kveld. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området i dagene før likfunnet.

Politiet interessert i bilder

– Vi er svært interessert i å komme i kontakt med personer som har vært ute på Regestranden lørdag, søndag eller mandag. Har noen tatt bilder der ute er vi veldig interessert i det materialet, sier Dahl.

Politiets kriminalteknikere har siden likfunnet saumfart området. Det har blitt satt inn kriminalsøkshunder og politiet har bedt om taktisk bistand fra Kripos.

– Vi avgir taktisk bistand til Sør-Vest politidistrikt i saken, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Etter det NRK kjenner til er den døde en 44-åring bosatt på Bryne.

Politiet var i avdødes blokkleilighet mandag kveld og gjorde undersøkelser.

Karlegger bevegelser

Venner av mannen la mandag ut en Facebook-post hvor de meldte ham savnet. I meldingen sto det at bilen hans sist ble observert på kjøpesenteret M44 på Bryne søndag klokken 15.

Dette er den samme observasjonen politiet nå legger til grunn.

Politiet fortsetter arbeidet på Regestranden i Sola utover tirsdagen. Foto: Gunnar Morsund / NRK

En viktig del av politiets etterforskning er nå å kartlegge mannens bevegelser i tidsrommet mellom søndag ettermiddag og mandag ettermiddag klokken 16.

– Politiets siste sikre observasjon av avdøde er søndag 8. desember rundt klokken 15 på kjøpesenteret M44. Derfor er det viktig for oss å kartlegge alle bevegelsene fra dette tidspunktet fram til avdøde ble funnet mandag klokken 16.00, sier Dahl.

Etter det NRK kjenner ble 44-åringen observert sittende alene ved et kafébord inne på kjøpesenteret.

– Han virket glad og fornøyd som han alltid pleier, sier en som snakket med ham.

Ikke noe tydet på at han var redd, eller i en annen sinnsstemning enn vanlig, får NRK opplyst.

Bjørn Kåre Dahl sier at politiet henter ut videomateriale fra M44, men også andre steder. Videre jobber politiet med å sikre andre typer elektroniske spor, blant annet mobildata.

Bilen er savnet

Et annet viktig spor i saken, er den avdøde mannens bil som har forsvunnet. Bilen, en svart Opel Astra 2014-modell, etterlyses nå av politiet.

– Vi vet at avdøde brukte bilen sin mye, og vi har foreløpig ikke funnet den. Det er svært viktig for oss å få kontroll på denne bilen, sier Dahl. Politiet ber alle som vet noe om bilen om å ta kontakt.

Funnet like ved stranda

Regestranden ligger 20 kilometer i kjøreavstand fra M44.

44-åringen ble funnet i en sanddyne, rundt 15 meter fra sjøkanten. Krimteknikere finkjemmet området hele ettermiddagen og kvelden.

Den avdøde ble fraktet bort fra stranden i 22-tiden mandag kveld. Krimteknikerne var på plass igjen tidlig tirsdag morgen og fortsatte undersøkelsene.