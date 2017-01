– Administrasjonen var helt sikre på at momssøknaden var sendt, men da pengene ikke kom inn på konto, måtte vi undersøke hva som hadde skjedd. Vi oppdaget at den lå i utboksen, sier styreleder Helge S. Gaard.

S. Gaard er ikke sikker på om det skyldes tekniske feil eller om eposten ble glemt og derfor ikke sendt før søknadsfristen gikk ut 1. september.

– Alt forarbeidet med revisor var blitt gjort, og søknaden var fylt ut i god tid før fristen, men den ble ikke sendt, sier han.

Havner trolig i rød sone

Å miste én million kroner i inntekter en hadde regnet med, blir krevende for klubben som de siste årene har vært det nest beste kvinnefotballaget i Norge med sølv i Toppserien to år på rad.

Styreleder Helge S. Gaard i Avaldsnes IL sier momstabben får konsekvenser for klubben. Foto: Gisle Jørgensen

– Hullet på én million kroner får konsekvenser for likviditeten til klubben. Vi skal finne en løsning på dette, men én million kroner er mye penger for oss, sier styreleder Helge S. Gaard.

På grunn av momstabben havner trolig Avaldsnes i Norges Fotballforbunds røde sone, som betyr at klubben må lage en egen handlingsplan for å beholde klubblisensen.

– Får dette konsekvenser for driften av klubben eller kvinnelaget i Toppserien?

– Ikke annet enn at vi må klare å opparbeide en solid likviditet igjen ved å stramme ytterligere inn.

Lotteritilsynet: – Vil sikre likebehandling

I romjula sendte Norge Idrettsforbund, på vegne av Avaldsnes idrettslag, en søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få forlenget fristen og sekundært om å få bruke 2015 som grunnlag for årets søknad. Søknaden ble avslått.

– Vi har vurdert om vi må ta spesielle hensyn i denne saken, og vår konklusjon er at Avaldsnes ikke er i noen særstilling. For å sikre likebehandling av våre søkere har vi derfor avslått søknaden, sier rådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Fortsatt håp om å få pengene

Den avgjørelsen har Avaldsnes klagd på.

– Vi har klagen inne til behandling nå, og den vil snart bli sendt til Lotterinemnda for endelig avgjørelse, sier Marianne Alværen Torset.

Klubben setter nå sin lit til at klagen når fram.

– 2015, som vi søker momskompensasjon for, var et år med ekstra høye utgifter for oss, og derfor er søknadsbeløpet også høyt. Vi håper at vi ikke mister den millionen, for momskompensasjonen er vel så viktig som mange av sponsoravtalene våre i størrelse, sier Gaard.