Mener færre biler vil gi flere folk i byen

– Dette viser interessen for miljø her i byen. Vi mener at hvis du får bort bilene, blir det faktisk enda mer folk, sier Dag Mossige (Ap), en av politikerne som deltok på Stavangers Miljøsøndag.

Dag Mossige (Ap) og Per A. Thorbjørnsen (V) kappkjørte i tråbil Foto: Erik Waage / NRK

For sjuende år på rad inviterte Stavanger kommune til Miljøsøndag i byen. En lang rekke frivillige organisasjoner, sykkelbutikker, elbilselgere, kollektivselskap og annet mer eller mindre miljørelatert sto på stand og tilbød ulike aktiviteter i sentrum.

– Hvis du får bort biler, kommer folk

I 2011 blei Motorveien stengt i forbindelse med miljøsøndagen. Det var aldeles ikke populært blant alle innbyggerne. Søndag var bare et lite område stengt for biltrafikk, men Mossige mener at det bør gjøres i langt større utstrekning.

– Vi må snu tankegangen om at bilene skal parkere rett utenfor. Du ser i dag at hvis du får bort litt biler, kommer folk, sier Ap-politikeren, som mener Pedersgata bør bli enveiskjørt og valgte «gå eller sykle til jobben» som sin viktigste miljøoppfordring (se video øverst i saken).

Thomas Hatteland og Johanna Gundersen kjørte buss – helt gratis. Det var fri bruk av både Kolumbus og Jærbanen i noen timer søndag. Foto: Erik Waage / NRK

Sammen med flere andre bystyrepolitikere deltok han i tråbilløp i byen. Det samme gjorde Venstres Per A. Thorbjørnsen. Han kaller arrangementet «fantastisk vellykket».

Henta opp søppel fra havet

– Det har sikkert noe med været å gjøre, men flere tusen har møtt opp. Det betyr et miljøbevisst folk og miljøbevisste innbyggere. Det har vært fantastisk å se gjennom denne dagen, sier han.

Jæren Dykkersenter hente opp søppel fra Vågen og viste fram fangsten til publikum. Foto: Erik Waage / NRK

Bjarne Kvadsheim (Sp) valgte plast som miljøfiende nummer én.

– Vi ser at plast som flyter er en av de største utfordringene i Stavanger. Bruk mindre plast, sier han, som mener miljøsøndagen er svært matnyttig.

– Folk kan komme og se hvordan de kan gjøre de kloke valga, mener han.

Artist Lars Tønnesen – bedre kjent som Atlars – har tro på at verden blir et bedre sted hvis færre spiser kjøtt. Og han gir Ap full støtte i bilfriheten.

– Jeg håper dette kan vokse til å bli en bilfri dag. Det bør vi klare, en gang i året, sier han.