Justisminister Emilie Enger Mehl sier til TV 2 tirsdag at hun vil se på lovverket som gjør at fetteren til Birgitte Tengs fremdeles har erstatningsdommen på seg.

Og at hun forstår at det har vært en stor belastning for familien.

– Jeg er trøtt og lei av rosende omtale. Det må skje handling, sier Jakob, far til fetteren.

For selv om lovverket endres hjelper det ikke fetteren.

– For fremtiden vil det hjelpe, men får det tilbakevirkende kraft? Nei. Det er den tilbakemeldingen vi har fått. Og da sitter vi her sjakkmatt igjen, sier Jakob.

– Dette er ikke komplisert

Mehl vil ikke love fordi det er komplisert juridisk materiale, sier hun til TV 2.

Det er fetterens advokat Arvid Sjødin helt uenig i.

– Dette er ikke komplisert juridisk materiale. Det er så tindrende klart ut ifra alle konvensjoner Norge har tiltrådt. Tvisteloven sier at hvis det er strid med konvensjoner skal den gå foran, sier han.

IKKE IMPONERT: Arvid Sjødin er fetterens advokat. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Sjødin presiserer at han er takknemlig for at ministeren vil se på lovverket og eventuelt gjøre noe for andre som kan komme opp i samme situasjon, men han synes det kommer litt seint.

– Jeg skrev ti brev til den forrige justisministeren og fikk ikke engang svar. I mai skrev jeg brev til denne justisministeren og hun svarte heller ikke, sier han.

Høyre og Frp ønsker gjennomgang

Sveinung Stensland (H), andre nestleder i justiskomitéen, er glad justisministeren vil se på lovverket.

MÅ ENDRES: Sveinung Stensland (H) vil at det skal ryddes opp i lovverket. Foto: Trond Lydersen / NRK

– Jeg var ute i mediene for flere måneder siden og sa jeg ville rydde opp i lovverket. Jeg synes det er bra justisministeren er enig, sier han.

Stensland som selv kommer fra Haugesund, har fulgt saken nøye i en årrekke og sett hvordan den har påvirket lokalsamfunnet.

– Du kan ikke være erstatningsdyktig for noe du ikke har gjort. Det er flere juridiske eksperter som har sagt at dette er mulig å få til. At noe er vanskelig betyr ikke at du ikke skal gjøre det, sier han.

Også Frp ønsker en gjennomgang av lovverket.

– Vi støtter en gjennomgang av dagens lovverk for sivilrettslige krav i straffesaker. Uten å gå inn på den konkrete saken, mener jeg generelt at vi må ha en lovgivning som gir adgang til å omgjøre sivilrettslige dommer som er grunnet på en straffbar handling, dersom en annen person senere blir straffedømt for den samme handlingen, sier justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen.