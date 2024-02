Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Vinterføre skaper store problemer for bussene i Rogaland, og det har blitt foreslått å bruke kjetting som en løsning.

Men bussene, spesielt leddbussene, er ikke konstruert for å tåle kjetting.

Alle de 74 leddbussene på Nord-Jæren ble parkert etter at flere av dem støtte på problemer på grunn av glatt føre.

Bussene må nærmest byttes ut for at det skal være mulig å kjøre med kjetting.

Politikere i Rogaland foreslår at leddbussene bør parkeres når det er glatt, og at private busser kan leies inn for å unngå for dårlig kapasitet.

Stavangerområdet er ikke kjent for masse snø og is på vinteren.

Men det kan forekomme, og når det først blir glatt, skaper det store problemer i trafikken. Mandag var det fullstendig kaos.

– Det koster samfunnet mye penger når disse leddbussene står fast og blokkerer veiene fordi de har null fremkommelighet, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Leif Arne Moi Nilsen (Frp). Foto: Rolv Christian Topdahl

Han sitter i samferdselsutvalget i Rogaland, og sier leddbussene i trafikken er dømt til å mislykkes når det er glatt.

– De har bakhjulstrekk. Vi må stoppe dette før det skjer ulykker, sier han.

Rogaland er ikke det eneste stedet der dårlig føre har skapt kaos i trafikken i det siste. – Vi må begynne å skjønne opplegget etter hvert, råder trafikkoperatør på Østlandet.

Alle leddbussene ble parkert

Det er 74 leddbusser på Nord-Jæren. Samtlige ble parkert mandag formiddag etter at flere av dem støtte på problemer.

– Det er jo litt kaos. Bussene står langs veiene og det er ikke noe vits å sende ut andre busser, sier Stein Enersgård, trafikksjef hos Connect Bus, som drifter bussene for Kolumbus.

Enersgård sier det er fort gjort at leddbussene får en knekk på midten slik at de ikke kommer løs når det er glatt.

Stein Enersgård er trafikksjef hos Connect Bus. Her står han foran mange parkerte busser. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Moi Nilsen i Frp vil ha kjetting på bussene når det er glatt. Og på de bratte strekningene vil han ikke at leddbussene skal kjøre i det hele tatt når isen legger seg på veiene.

– Vi kommer til å ta dette opp. Vi må få bedre sikkerhet på sånne typer hendelser, sier han.

Moi Nilsen legger til at det ikke tar så lang tid å legge på kjetting, og at bussene før i tida alltid kjørte med kjetting på vinterføre.

– Så det kan jo ikke være et så stort tiltak vi snakker om?, spør han.

Bussjåfør Andrei Portak står fast for tredje gong måndag morgon. Han fekk til slutt hjelp av ein privatperson som taua han opp bakken. Om morgonen sat trafikken på Hafrsfjord bru heilt stille. Dei som skulle av på neste stopp vart sleppt ut på brua, og måtte gå over utan fotgjengarfelt. Denne bussen kjem seg ikkej opp Ullandhaugsbakken i Stavanger. Til slutt måtte den rygge ned og snu. Foto: Simon Elias Bogen / NRK Full stans i trafikken inn mot Jåttåvågen i Stavanger. Foto: Tipser Bil køyrdee ut av vegen i en rundkjøring på Ullandhaug i Stavanger. Foto: Tipser Denne bussen står fast i krysset mellom Revheimsveien og Regimentveien i Stavanger. Kaos i Tastamyrveien i Stavanger. Kø på grunn av bil som står fast i bunnen av Eskelandsbakken på Tasta. Dette er den fjerde bussen som på kort tid har stoppa i bakken ned til Amfi Madla i Stavanger. Bussen sperrar heile vegen. Buss står i vegen på Gosen i Stavanger.

Ikke mulig med kjetting

Men ifølge Kolumbus må nok bussene nærmest byttes ut for at det skal være mulig å ta på kjetting.

– Det er kjetting inne i alle bussene, men det er ikke som i gamle dager. Kjettinger brukes nå for å komme seg løs når bussene har kjørt seg helt fast, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Nesvik i Kolumbus.

Forskjellen er at bussene i dag har lave gulv og en annen konstruksjon. Og da spesielt leddbussene.

– Hvis du kjører buss med kjetting vil det være særdeles ubehagelig å være om bord, sier Nesvik.

Denne bussen prøvde å komme seg opp bakken på Gosen i Stavanger i nærmest 40 minutter. Mens bussen prøvde å komme seg løs blokkerte den en innkjørsel. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Kjetting fungerer ikke. Men kanskje lastestestropp vil gjøre sitt?

– Bussene må bli i garasjen

Moi Nilsen i Frp spør seg hvorfor fylket har kjøpt inn busser som ikke kan ha på kjetting.

– Da må jo Kolumbus bare la være å kjøre leddbussene når det er glatt. Bussene må bli i garasjen de dagene det er verst, sier han.

Og når leddbussene parkeres, sier han det burde gå an å leie inn private busser for å unngå for dårlig kapasitet.

Flere studenter måtte gå til Universitetet ettersom mange busser ikke kom seg opp en bakke. Foto: Lill Kristin Harøy Fenstad / NRK

Leder i samferdselsutvalget i Rogaland, Lasse Anfinsen Fredheim (H) er enig med Moi Nilsen (Frp) i at leddbussene må stå parkert når det er glatt.

– I dag har vært en ekstrem dag langt utenfor normalen. Derfor ble også leddbusser parkert på starten av dagen, og alternative busser satt inn, sier han.

Leder i Rogaland samferdselsutvalg, Lasse Anfinsen Fredheim. Han påpeker at det er veldig få dager med is og snø i Rogaland. Foto: ASTRID HAGLAND GJERDE

– Må tas vurderinger

Også Bente Gravdal (Ap) i samferdselsutvalget er tydelig på at det burde bli tatt vurderinger.

– Kollektivtilbudet er viktig for folk. Når det blir uforutsigbart så får det mange følgefeil, sier hun.

Videre minner hun om at kjetting trolig ikke vil bli noe reelt tiltak på grunn av de nye bussene sin konstruksjon.

– Vi må se på hvordan vi skal løse dette og gjøre det best mulig, sier Gravdal.

To leddbusser står fast på Ullandhaug i Stavanger mandag. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Trøblete for lastebilene

Tommy Stangeland er daglig leder i Stangeland Maskin. Når bussene står skaper det store problemer innad i tungtransporten.

– Vi har stått mye i kø og det er store forsinkelser, sier Stangeland.

Tommy Stangeland. Daglig leder i Stangeland Maskin. Foto: Odin Omland / NRK

Han sier det er veldig dumt at bussene ikke har kjetting – og at de ikke kan ha kjetting på når det er glatt.

– Men vi er glade for at det normalt ikke er så mye snø i Rogaland, sier han.