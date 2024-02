Det er glatt fleire stader i Rogaland i morgontimane måndag, og det blir meldt om lange køar på alle vegar som fører til Stavanger sentrum.

– Travelt!

Det svarer sjef for bergingsbilene i Viking redningstjeneste, Eivind Våland.

–Nå er det fire timers venting for å få hjelp. Jeg har ikke tid å snakke med deg mer.

Politiet forteller at flere ringer inn om biler som står, trafikale utfordringar og bilar som har køyrt seg fast.

– Me kan ikkje prioriterer å rykka ut, når det skjer så mykje over alt. Det får berre gå seg til og så må me tillate litt kaos i dag, seier Roger Litlatun, operasjonsleiar i politiet.

Denne bussen kom ikke opp Ullandhaugsbakken i Stavanger. Til slutt måtte den rygge ned og snu. Foto: Simon Elias Bogen / NRK Full stans i trafikken inn mot Jåttåvågen i Stavanger. Foto: Tipser Bil kjørte ut av veien i en rundkjøring på Ullandhaug i Stavanger. Foto: Tipser Kø på Sandviksveien fv. 44 inn mot Stavanger. Foto: Vegvesenet Denne bussen står fast i krysset mellom Revheimsveien og Regimentveien i Stavanger. Karmsundsgata i Haugesund mandag morgen. Vått, surt og sørpete, skriver innsender. Kaos i Tastamyrveien i Stavanger. Kø på grunn av bil som står fast i bunnen av Eskelandsbakken på Tasta. Dette er den fjerde bussen som på kort tid har stoppet i bakken ned til Amfi Madla i Stavanger. Bussen sperrer hele veien.

Fleire bussar har køyrt seg fast og enkelte har snudd.

Brannkonstabel Eirik Borgersen måtte ut å dytta bilar som hadde sette seg fast i Ullandhaugsbakken i Stavanger, der det er spesielt gale.

Eirik Borgersen var med å hjelpe sju bilar med å koma seg opp den glatte Ullandhaugsbakken. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Det var ganske kaotisk. Så det var berre å byrja dytta på bilar. Eg er på den sjuande bilen i bakken her no.

– Eg har ikkje opplevd liknande forhold i Stavanger tidlegare, seier Borgersen som jobbar i brannvesenet.

Årsaka er temperatur som ligg rundt null grader, kombinert med snø og sludd.

Det er kø mellom Jåttåvågen og Gausel, og på E39 mellom Ålgård og Stavanger går trafikken tregt.

– Det går ikkje spesielt godt

Kollektivselskapet Kolumbus bekreftar at bussane slit på det krevjande føret.

– Det går ikkje spesielt godt. Det er diverre forseinkingar over stort sett heile linja. Når trafikken står, står bussen også, seier kommunikasjonsrådgivar Morten Nesvik.

Bilar får hjelp ved Universitetet i Stavanger Du trenger javascript for å se video.

Han seier Kolumbus ikkje føresåg at vêret skulle skape såpass store problem.

– Det aller luraste er å bruke appen vår og følge med på bussen og kor den er, seier Nesvik.

Vegen mellom Bryne og Kverneland er «ekstremt glatt» ifølge ein tipsar som har ringt inn til NRK.

Universitetet i Stavanger (UiS) avlyser fleire eksamenar måndag, opplyser dei til NRK.

Vêret ikkje skal gi seg

På Nordsjøveien, rett før Orrestranda, står det ein tilhengar midt i vegen.

Ifølgje statsmeteorolog Ingrid Halland Soldal ser det ut som om vêret ikkje skal gi seg med det første.

– Det er venta snø og sludd i dag og temperaturen ligg rundt null grader på kysten. Det vil minke litt mot kvelden. På kysten og i fjellet er det opp til stiv kuling, og det vil blåsa litt der det ligg utsett til for vindretninga. Vêret blir omtrent likt i morgon med snø og sluddbyer.

Trafikken står i store område rundt Stavanger sentrum. Foto: Tipser

Flytrafikken går som normalt

NRK har vore i kontakt med lufthamnsjef Annette Sigmundstad som melder at det ikkje er store trafikale utfordringar på Stavanger lufthavn Sola.

Men at brøyting av rullebanen vil gi nokre forseinkingar utover dagen.