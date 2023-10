Trolig i mangel på kjettinger valgte en utenlandsk vogntogsjåfør å surre en lastestropp rundt det ene hjulet på bilen.

– Disse vogntogene er en plage for den seriøse transportbransjen som er i ferd med å forsvinne, sier Tarjei Haugo Torgersen.

– Et alvorlig problem

Den erfarne lastebilsjåføren fra Høydalsmo i Telemark har lang erfaring med transport, drift og vedlikehold av veinettet. Torgersen jobber nå for Mesta, men understreker at han uttaler seg til NRK som privatperson.

– Dette er et alvorlig problem som må settes på dagsorden, fastslår Torgersen og viser til bildene han tok langs vinterveiene i Telemark mandag.

– Problemet er bilistene, ikke været.

Markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norsk Lastebileierforbund er helt enig. Han nøler imidlertid ikke med også å gi Statens vegvesen det glatte lag i kjølvannet av mandagens snøkaos.

Markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norsk Lastebileierforbund. Foto: Stein Inge Stølen / NLF

– Det er langt fra noe nytt at utenlandske, men også norskregistrerte tyngre kjøretøy ikke er tilstrekkelig skodd for vinterføre. Dette bør Statens vegvesen være fullstendig klar over, men likevel prioriterer de ikke å kontrollere alle som legger ut på veien.

– Entreprenørene var ikke klare

Ifølge Olafsrud kom det kraftige snøfallet natt til mandag og utover dagen som julekvelden på langt flere enn den sagnomsuste kjerringa.

– Jeg har fått vite at flere små og mellomstore entreprenører som kjører på oppdrag for Statens vegvesen ikke engang hadde montert brøyteskjær, plog og fres på alle kjøretøyene mandag morgen.

Markedsdirektøren presiserer at han ikke vil entreprenørene til livs. Olafsrud mener vegvesenet er hovedansvarlig for mandagens bruduljer.

– Værmeldingen har vært krystallklar. Også vegvesenets folk burde ha fått med seg den og utkommandert sine entreprenører til å salte de viktigste veiene før snøfallet kom.

Avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen sier til NRK at de øker kontrollene hver gang de får varsel om vanskelig kjøreforhold og snøvær. Det gjorde de også nå.

– Vår utfordring er at vi har begrensa med folk til å drive kontroll. Men det største problemet er at det blir veldig fort fullt ved våre kontrollplasser når vi luker ut kjøretøy.

Krever tiltak

– Kunne dere ikke hatt kontroller på søndag?

– Vi kunne det og vi har kontroller stort sett gjennom hele uka. Men det er en utfordring å holde tilbake kjøretøy når de er ok, og da er skodd etter forholdene, svarer Wigdel.

Det er ikke godt nok for NLF-topp Olafsrud.

– Dette skjer jo år etter år. Det forundrer meg at det ikke iverksettes tiltak for å forhindre at kjøretøy som ikke er skodd for norsk vintervær likevel får bruke veiene.

– Hvordan mener du at disse kontrollene skal gjennomføres?

– Vi i NLF har gjentatte ganger bedt om at utenlandske vogntog blir kontrollert når de ruller i land på ferjeleier, eksempelvis i Larvik og Kristiansand. Likedan bør det være kontroll på grenseovergangene til lands, for eksempel på Svinesund, sier Kjell Olafsrud.

Han understreker at det også bør gjennomføres kontroller av norske tyngre kjøretøy.